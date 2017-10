Nu te certa cu bancheru’, că scumpești creditul

Costurile cu litigiile afectează atât clienții, cât și băncile, iar pentru credite mai ieftine, trebuie să le luăm și pe ele în calcul, a declarat joi guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu. Și noi care credeam că rata e mică atunci când Fiscul nu-și face treaba și, datorită excesului de lichiditate evazionistă din piață, Robor-ul e mic. OF! Acum trebuie să ne ferim și de litigii cu banca, să nu afectăm toți consumatorii. „Și în România, înainte de a interveni instanțele judecătorești sau chiar evitând judecata lor, dacă băncile și clienții lor ajung în litigiu, au drept egal la informație corectă, adevărată, și la îndrumare. Este un mare pas înainte, pentru că multe dintre litigii apar din lipsă de informații, din lipsă de cunoștințe, neînțelegeri. Acest lucru reduce enorm și costurile. Costurile cu litigiile apasă pe ambele părți și, dacă vrem să avem credite mai ieftine, dobânzi și comisioane mai mici, trebuie să ne gândim și la asta“, a spus Isărescu. În stilu-i clasic, guvernatorul și-a adus aminte și de începuturile capitalismului - „Prin '91 - '92, un bancher român, acum pensionat, mi-a spus - faceți un centru de - nu l-a numit de conciliere, ci de împăcare; o să vedeți câte conflicte vor apărea în timp între bănci și creditori. Dacă se duc toți în instanță, or să îngroape instanțele în dosare fără sfârșit. Mai ales că întotdeauna creditul are și o parte emoțională. Este o mare bucurie când îl iei și o mare dificultate când începi să îl plătești. Iar dacă îl plătești jumătate din viața ta, nu e deloc o plăcere“. Fapt divers - la finalul declarației, guvernatorul a precizat că merge acasă, la BNR, pentru a avea grijă de Robor. Vai, mulțumim!