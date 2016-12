Nu toate cititoarele de carduri de sănătate funcționează!

07:25:43 / 29 Aprilie 2015

Card de sanatate

Mai bine acesti sefi de la casa de sanatate sa ne comunice cand laboratoarele de analize medicale vor primi bani,ca de o luna constanteni nu pot sa-i faca analizele anuale gratuite obligatorie.oare sefi de la bucuresti stiu de acest fapt? Noi nu ne putem face analizele anule gratuite sunt programat in luna iunie ,iar ei bat apa in piua cu cardurile de sanatate.Ori cu card ori fara card ,daca nu aloca bani pentru sanatate murim cu cardul in mana