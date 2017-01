Nu trageţi în capra vecinului!

Am mai vorbit despre capra vecinului. I-am reprodus pe larg biografia romanţată şi am făcut destule trimiteri la destinul ei. Capra vacinului a fost şi continuă să rămînă în atenţia noastră şi a opiniei publice. Despre capra vecinului se poate vorbi oriunde şi oricînd. De la o guvernare la alta, capra vecinului este evocată pregnant şi cu mîndrie patriotică. Toţi sînt nişte eroi şi patrioţi desăvîrşiţi, doar capra vecinului ne trage înapoi. Nu este moment în care Alianţa, care ne-a adus cu un picior în groapă, să nu facă trimitere la capra vecinului, în spatele căreia este atîrnată "greaua moştenire". Puterea pozează în fată mare, doar capra vecinului este o curvă fără pereche. Sărmana de ea, a intrat din nou în gura lupului. Că ştiţi cum este lupul, lacom şi cam tîmpit. Umblă lupul Alianţei cu capra vecinului în dinţi. Se scoală cîte un Boc şi, făcîndu-se că nu vede bîrna din ochii Partidului Democrat, înjură de zor capra vecinului! A ajuns capra vecinului ţinta criticilor şi a înfierărilor proletare de tot felul. Fac clăbuci la bot lupii noştri moralişti, arătîndu-şi colţii de partid la capra vecinului! Biata cornută! A ajuns capra neagră, că oaie nu-i pot spune, a naţiunii! I se impută întreg dezastrul naţional. I se cer explicaţii pentru scăderea dramatică a nivelului de trai. Priviţi în ochii ei ca să vedeţi cît de speriată este! S-au grăbit aliaţii lui peşte să o pună grabnic la zid. Şi tocmai de cine? De lupii investiţi în funcţii compatibile cu paznici la oi! Au năpîrlit prin politică şi acum se dau cocoşi, chipurile, de grija naţiunii. Ca să se scoată ei basma curată, au pus ochii pe capra vecinului, căreia îi înscenează tot felul de procese. Îi impută tot felul de lucruri aiuritoare. Lucrează procurorii pe bandă rulantă dosare penale în contul caprei vecinului. Pentru că nu găsesc mult doritele noduri în papură, îi înnoadă codiţa şi bărbiţa după cum le vine lor bine. Au schimbat destinaţia ţepelor lui Băsescu, aliaţii folosindu-le pe post de suport pentru frigărui. Cît o să mai fie hăituită capra vecinului de actuala Putere! De atîta supărare şi epuizare, nu mai dă nici lapte şi nici drob de sare în spinare... A scăzut producţia de lapte a caprei vecinului. S-au închis minele de sare. Un dezastru! Se reped aliaţii ca să-i scoată ochii caprei vecinului pentru incapacitatea lor de a conduce ţara. În loc să-şi revizuiască atitudinea, dau vina pe capra vecinului. De ce nu se uită şi în ograda lor? Asistăm zilnic la dispute şi păruieli jenante. Ce vină are capra vecinului că premierul circulă pe contrasens, ca şi prezidentul Băsescu, pus tot timpul pe harţă şi circ! Capra vecinului şi-a băgat coada în Alianţă sau dracul care nu-i mai satură de ciolan şi putere! Capra vecinului este plină de rîie în toate părţile sale esenţiale sau fudulii portocaliului veştejit?! Se agaţă unii cu disperare de capra vecinului ca să rămînă la Putere. Nu o să credeţi, dar capra vecinului e colacul lor de salvare! Îi auzim deseori pe pedişti strigînd cu vocea mieroasă a lui Boc: "Aruncă-mi capra vecinului că mă înec". De fapt, principalul obiectiv al luptei dintre pedişti şi liberali îl reprezintă capra vecinului. Conform ultimelor iniţiative legislative, capra vecinului ţine loc de răspundere ministerială. Capra vecinului îi descarcă pe aliaţi păgubaşi de răspundere. Nu este discurs portocaliu în care să nu se facă trimitere la rolul nejust al caprei vecinului din viaţa şi dezvoltarea patriei. Tot ceea ce ţine de prezentul nostru întunecat este atribuit caprei vecinului. În ulima vreme, prezidentul Băsescu s-a dedicat cu trup şi suflet caprei vecinului, chiar dacă a lăsat-o mai moale cu Opoziţia! Prezidentul a făcut multe bancuri pe seama caprei vecinului. A luat-o şi la mişto! Înainte să ajungă preşedintele României, chiar pînă în ultima zi a campaniei electorale, era prieten la (C)ataramă cu capra vecinului. Se mai întîmplă... pozează aliaţii portocalii în Făt-Frumos din lacrimă în grup. Fac poze de familie. Dacă le aduci aminte de promisiunile lor electorale, dau repede vina pe capra vecinului. Cine a behăit "Să trăiţi bine"? Capra vecinului? Ştiu aliaţii să arunce meşteşugit vina în spinarea ei. Să-i vedem la alegerile viitoare. Tot cu capra vecinului? Indiferent de anotimp, actuala Putere merge cu capra. Ce vor face cu prilejul sărbătorilor de iarnă cînd populaţia va resimţi costul scumpirilor de tot felul? Tot capra vecinului va fi de vină? Ţa, ţa, ţa, căpriţă, nu te lăsa! Vor domnii ajunşi la Putere să ne aburească la infinit. Au transformat capra vecinului în instrument al Puterii. Nu vor să o omoare. Nuuu! O ocrotesc. Păi, fără capra vecinului, sînt buni de plată!