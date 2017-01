„Nu va fi grevă pentru că liderii sindicali sînt oameni deştepţi”

Ministrul Educaţiei, Mihail Hărdău, este convins că anul şcolar 2006/2007 se va desfăşura în condiţii normale, fără blocaje, întrucît în 2006, pentru prima dată, educaţia a primit peste patru la sută din PIB - cît prevede legea - iar anul viitor bugetul va depăşi cinci la sută. “Pînă acum, liderii sindicali criticau Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MedC) pentru că acceptă un buget sub patru la sută din PIB, deşi Legea învăţămîntului prevede clar ca ponderea alocaţiilor pentru educaţie să fie de minimum patru la sută. Este primul an în care educaţia obţine peste patru la sută, adică aproape 4,85, iar din 2007 va avea peste cinci la sută din PIB", a declarat ministrul Educaţiei şi Cercetării (MEdC), Mihail Hărdău. Demnitarul spune că acţiunile liderilor de sindicat care ameninţă cu blocarea anului şcolar sînt uşor discordante. “Cred că se încearcă o manipulare a profesorilor. Consider că ameninţările cu îngheţarea anului şcolar sînt doar poveşti ale sindicaliştilor. Liderii de sindicat le vînd iluzii profesorilor. Toată lumea ştie, iar liderii nu pot nega faptul că le-am dat toate drepturile şi cele de acum trei ani. Le-am mărit salariile cu 16% şi este o creştere semnificativă. După această majorare au cerut mărirea salariilor cu 18,7%. Le-am obţinut şi acest lucru. Acum vin şi vor noi creşteri salariale cu 30% şi bonuri de masă. Este deja peste cît putem oferi în acest moment. Sigur, poate în viitor vom ajunge şi la aceste sume", a adăugat Hărdău. El este convins că nu va fi niciun fel de grevă pentru că liderii sindicali "sînt oameni deştepţi". Nu ar fi exclus ca liderii sindicali să înceapă să “o facă pe proştii” mai ales că s-au declarat, în mai multe rînduri, indignaţi de politica Guvernului Tăriceanu, de nerespectarea unei legi organice, cum este Legea Învăţămîntului nr. 84/1995, cu modificările şi completările ulterioare. La articolul 170 alin. (11), actul normativ menţionat, stipulează: "Pentru finanţarea învăţămîntului de stat din fonduri publice se asigură anual o creştere a alocaţiilor bugetare, pînă la minimum 6% din produsul intern brut în anul 2007". Reprezentanţii Federaţiilor Sindicale se arată, în continuare, surprinşi de atitudinea ministrului Educaţiei care, împotrivindu-se creşterii salariale reale, “confirmă inadecvarea şi impostura în care se află ca ministru al Educaţiei, care avea obligaţia să se bată şi să susţină reconsiderarea statutului social, prin creşterea salariilor, al celor peste care, politic, a fost numit”, după cum au precizat într-un comunicat recent sindicaliştii.