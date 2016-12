Nu vă veți mai debranșa de la RADET! Soluția inovatoare găsită de regie

06:58:27 / 04 Iunie 2016

Termoficarea

sistemul acesta ar fi fost viabil acum 5-6 ani, de cand au inceput deabransarile in masa. nu ar mai fi dus la eforturile financiare pe care le fac proprietarii pentru racordarea la gaze, care, in treacat fie spus, este un cosmar de cand cu GDF Suez. sistemul centralizat bazat pe centrale in cogenerare performante castigand teren in ultimii ani in tarile vestice, in special in Scandinavia unde procentul de bransati la sistemul centralizat este de 80-90%. asa, cu bani europeni atrasi doar pentru propriul hotel si kitsch-ul extrem din Mamaia, primarul-mascarici si gasca au nenorocit si RADET-ul si locatarii, laolalta cu intreg orasul dealtfel. Trist oras, tristi locatari. Pacat.