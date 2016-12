„Nu voi cînta de Paşte, o săptămînă o putem dedica lui Dumnezeu”

Una dintre vocile consacrate ale muzicii uşoare româneşti, Corina Chiriac, se numără printre vedetele pentru care Sărbătorile Pascale înseamnă, cu adevărat, apropiere spirituală de Dumnezeu, prilej de relaxare împreună cu cei dragi, şi nu ore extenuante de muncă, concerte şi apariţii în emisiuni de televiziune. „Voi petrece în familie prima zi de Paşte, chiar dacă eu nu am o familie a mea, nu sînt căsătorită, nu am copii, părinţii mi-au murit, dar am verişoare, nepoate, cumnaţi. A doua zi de Paşte voi merge la nişte prieteni vechi, la care mă duc de mulţi ani”, a declarat artista.

Chiar dacă ofertele pentru spectacole sînt numeroase, în aceste zile, artista preferă să rămînă alături de cei apropiaţi. „Nu voi cînta, de obicei, în Săptămîna Mare şi de Paşte stau în familie. Am făcut greşeala aceasta în tinereţe şi mi-a părut foarte rău. Avem 12 luni pe an de cîntat, cred că o săptămînă o putem dedica lui Dumnezeu şi sufletului nostru”, a mai spus Corina Chiriac.