“Nu vom atinge obiectivul de 6 miliarde euro din fonduri europene”

Ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban, nu ne aduce veşti prea bune în ceea ce priveşte atragerea de bani europeni. El spune că obiectivul de şase miliarde de euro fonduri europene atrase în acest an nu va fi atins: \"În ceea ce priveşte politica de coeziune, obiectivul a variat între minim 20%, adică circa 5,1 - 5,2 miliarde euro, şi 3,5 miliarde de euro. Eu am insistat că este posibil un obiectiv de 20 de miliarde de euro, care înseamnă aprox. 2,6 - 2,7 miliarde de euro. E posibil să fie atins până la sfârşitul acestui an. În condiţiile în care n-am avea niciun proiect suspendat şi nicio axă suspendată, ăsta ar fi cel mai bun scenariu. Să atingem undeva în jur de 20% rată de absorbţie, între 2,5 -2,7 miliarde de euro alocate agriculturii\".

PRUDENŢĂ Ministrul a recunoscut că nu prea îi vine să avanseze cifre, dorindu-şi să fie prudent, mai ales că e vorba de un mediu în care datele se schimbă foarte rapid, \"de la zi la zi, condiţiile sunt din ce în ce mai dure, exigenţa Comisiei e din ce în ce mai ridicată\". Orban a infirmat zvonurile apărute în campania electorală cu privire la riscul ca plăţile directe sau fondurile pentru dezvoltare rurală să fie întrerupte sau suspendate, dar spune că este posibil ca “anumite persoane din România” să fie mai bine informate decât el. Cu siguranţă e vorba de Traian Băsescu care a afirmat, săptămâna trecută, că în luna august România nu va primi \"niciun euro\" din fondurile europene, susţinând că \"neoficial\" plăţile sunt suspendate din cauza problemelor legale de verificarea proiectelor şi procedurilor. El nu a recunoscut că problemele datează din timpul guvernării Boc, ci a susţinut că \"bătălia politică antinaţională\" ar fi dus la încetarea plăţilor pe fondurile europene. Şi marmota…