„Nu vom lăsa leul să se aprecieze prea mult”

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a declarat într-un interviu pentru Financial Times că este preocupat să nu lase leul să se aprecieze prea mult, pentru că ar descuraja tendinţa de revenire a economiei, susţinută mai ales de exporturi. Exporturile româneşti au început să revină pe creştere începând din noiembrie 2009, ajutate de redresarea cererii de pe pieţele occidentale. Însă cererea internă a rămas slabă în România, împiedicând ieşirea ţării din recesiune în trimestrul IV al anului trecut. Odată cu revenirea optimismului pe pieţele externe, aversiunea la risc s-a redus în prima parte a acestui an, iar cursul de schimb a coborât până la niveluri minime ale ultimului an, de sub 4,10 lei/euro. Exportatorii se tem, însă, că o apreciere suplimentară a leului ar frâna revenirea exporturilor, pentru că ar scumpi mărfurile româneşti. Guvernatorul BNR a apreciat, în interviul acordat FT, că România „nu are nevoie de o revenire spectaculoasă”, referindu-se la ultima prognoză a Guvernului, care indică o creştere a PIB cu 1,3% în 2010. Economia românească a crescut spectaculos în perioada 2004-2008, bazându-se în special pe cererea internă susţinută de creditele din surse externe, care a majorat puternic importurile şi deficitul de cont curent. Mulţi economişti consideră că acest tip de creştere este nesănătos şi că România are nevoie de un alt model economic, în care investiţiile şi exporturile să aibă un rol mai mare.