Nu vor fi cutremure catastrofale până în 2030

Cutremure de până în 7 grade se pot produce în perioada următoare în România, dar nu sunt periculoase, a declarat, vineri, directorul Institutului Naţional pentru Fizica Pământului (INFP), Gheorghe Mărmureanu, dorind să pună capăt speculaţiilor unor aşa-zişi specialişti. „Cutremure de peste 6 grade am avut în ultimii 30 de ani. De exemplu, în 1986 am avut un cutremur de 6,95, în 1990 am avut unul de 6,7, iar în 2004, de 6,2. Nu au fost victime. Acestea nu sunt periculoase pentru România”, a spus Mărmureanu. El a subliniat că „un cutremur catastrofal” în Vrancea înseamnă să aibă peste 7 grade pe scara Richter. „Tectonica, acum, este ocupată cu Asia. Eu cred că nici până în 2022 sau nici până în 2030 nu vom avea un cutremur catastrofal”, a mai spus directorul INFP. El a menţionat că, la acest moment, institutul deţine aparatură performantă, care poate înregistra chiar şi un cutremur de 0,02 grade, dar că nu există predicţii, concluziile specialiştilor fiind stabilite pe baza analizelor făcute în ultimii 600 de ani. Directorul Institutului pentru Fizica Pământului spunea, joi, referindu-se la intensificarea activităţii seismice, că în România se petrec foarte multe cutremure pe an, de intensitate mică, sub patru grade pe scara Richter, însă acestea nu activează cutremurele adânci, adică cele periculoase. „Ceea ce s-a petrecut în ultimul timp nu are nicio relevanţă, pentru că acestea sunt cutremure de suprafaţă. În ultima perioadă, în Balcani au fost foarte multe cutremure, din cauza tectonicii legate de Africa şi de Asia”, a explicat Mărmureanu.