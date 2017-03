Nu vor mai fi probleme cu manualele școlare în viitor!? Ministrul Educației, Pavel Năstase, a anunțat marți, 7 martie, că a semnat 3 ordine care reglementează problema manualelor și programelor școlare, care vor fi publicate în „Monitorul Oficial“ în această zi. Este vorba despre un ordin referitor la înnoirea stocurilor de manuale existente, unul privind tipărirea noilor manuale de clasa a V-a și un altul legat de programele școlare. ”În primul rând vorbim despre manualele școlare care sunt deja folosite în momentul de față și aici aș dori să fac o mică paranteză - manualele școlare se găsesc într-un proces de reînnoire și s-au produs deja manuale școlare pentru clasele I-IV și acum suntem la manualele școlare pentru clasa a V-a. Vorbim despre manualele existente, pentru care trebuie să reîntregim stocurile respective, adică să achiziționăm în plus față de ceea ce a fost în anii precedenți. Asta înseamnă clasele I-IV și clasele VI-XII. Pentru clasa a V-a vorbim despre programe școlare noi și manuale noi. Am reușit într-un timp-record să producem programe școlare pentru tot gimnaziul. Față de anii precedenți, am introdus în plus încă două verificări finale asupra acestor programe”, a afirmat demnitarul, într-o conferință de presă. El a spus că a solicitat și sprijinul Academiei Române în ceea ce privește programele școlare. ”Ordinul de ministru (privind programele școlare - n.r.) a fost semnat zilele trecute și astăzi - din câte cunoaștem noi - va fi publicat în „Monitorul Oficial“. După care vom intra în etapa de realizare a manualelor”, a susținut ministrul.

Năstase a precizat că în ceea ce privește manualele școlare a convenit împreună cu editorii să se reducă perioada de depunere a ofertelor de la 6 luni la 100 de zile.

”Ceea ce facem noi acum trebuia să se întâmple în luna noiembrie 2016 și lucrul acesta nu s-a întâmplat. A trebuit să recuperăm această întârziere foarte mare și am căzut de acord cu editurile să reducă acest termen. Am schimbat criteriile de calificare a lor, și anume: nu mai luăm în considerație prețul cel mai mic, ci luăm în considerare o combinație între calitate și preț”, a explicat demnitarul, adăugând că manualele se vor baza pe ”competențe”. Secretarul de stat Gabriel Liviu Ispas a afirmat, la rândul său, că pentru prima oară în ultimii 15 ani se poate discuta despre ”o adevărată liberalizare” a pieței manualelor pentru clasa a V-a. ”Ministerul Educației, prin Centrul Național de Evaluare și Examinare, nu va mai selecta un număr limitat de manuale. Toate manualele care îndeplinesc criteriile de calitate - și anume minimum 85% din punctaj - și, respectiv, îndeplinesc un punctaj total de 77 din 100 vor fi selectate, urmând ca profesorii să poată decide în cunoștință de cauză ce manual vor avea la catedră. Au fost înlocuite și îmbunătățite criteriile de selecție calitativă”, a spus secretarul de stat.