NU votului obligatoriu, DA prezenţei obligatorii

FĂRĂ VOTURI FRAUDATE ÎN DIASPORA Liviu Dragnea, secretarul general al PSD, spune că, în 2009, reprezentanţii PSD din secţiile de vot din diaspora au fost „cumpăraţi“, dar că acest lucru nu se va mai întâmpla, iar USL nu va dormi. „Nici în noaptea alegerilor, nici înainte de noaptea alegerilor, nici cu o lună înainte şi nici cu un an înainte de alegeri n-o să dormim. Am dormit o dată şi nu mai e cazul“, a susţinut social democratul. El a adăugat că atunci „când va fi bătrân“ va povesti toată „istoria neromanţată - fără nici un fel de pată sau umbră - a ceea ce s-a întâmplat înainte şi în timpul alegerilor prezidenţiale“. „O să vă intereseze!“, a completat Dragnea. Şi preşedintele PNL, Crin Antonescu, a spus, sâmbătă, că USL va avea la urne „o reţea de oameni care să se ocupe de păzirea votului“, pentru că în 2009 s-a fraudat votul. „Asta pentru că oamenii pe care i-am avut la urne sau pe care i-a avut PSD-ul în turul doi nu şi-au făcut treaba. Pentru că au fost mituiţi, pentru că au fost neatenţi“, a spus liberalul.

STIMULENTE PENTRU PREZENŢA LA VOT? Secretarul general al PSD mai spune că social-democraţii vor ca alegătorii să fie obligaţi prin lege să se prezinte la vot, însă să aibă posibilitatea de a nu vota, dacă asta vor, pentru a elimina riscul ca voturile celor absenţi să poată fi fraudate. „Oamenii nu trebuie să spună - putem să mergem oricâţi la vot că tot ăştia ies. Nu. Noi vrem ca oamenii să vină cât mai mulţi la vot. Noi nu vrem ca votul să devină obligatoriu, dar o să încercăm, dacă o să putem, să modificăm legislaţia pentru ca prezenţa să fie obligatorie. Sau măcar să încercăm să o stimulăm cât mai mult. Nu vot obligatoriu, prezenţa obligatorie. Deci mă interesează ca oamenii să vină la vot. Acolo pot să voteze, pot să nu voteze, dar să fie prezenţi acolo pentru că e, până la urmă, un exerciţiu democratic“, a spus Dragnea.