Nu vrea decît să muncească şi să-şi crească bebeluşul!

Cea mai fericită zi din viaţa unui cuplu, naşterea unui copil, s-a transformat, pentru doi tineri constănţeni, într-un coşmar. Eugen Dragu, de 25 de ani şi Ana Maria Chiriac, de 15 ani, au intrat în atenţia angajaţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa la sfîrşitul lunii august. „Eugen Dragu şi Ana Maria Chiriac locuiesc în concubinaj. Pe 22 august li s-a născut o fetiţă care, în acest moment nu este înregistrată, pentru că mama nu are şi nu a avut niciodată buletin. Din acest motiv, cei doi s-au adresat Serviciului de Consiliere pentru Copil şi Familie din cadrul DGASPC, cerîndu-ne ajutorul”, a declarat purtătorul de cuvînt al DGASPC, Roxana Onea. Tatăl nou-născutului a fost îndrumat de asistenţii sociali către Primăria Constanţa, pentru a cere curatela concubinei lui. „La eliberarea, pentru prima dată a unui act de identitate, minorii sînt însoţiţi de părinţi, fiind necesară semnătura acestora. Pentru că Ana Maria are doar 15 ani, pentru a i se elibera cartea de identitate, este nevoie de semnătura mamei, singurul părinte pe care îl mai are. Mama este însă plecată în alt judeţ şi nu se întoarce pentru că îi este teamă să nu-şi piardă locul de muncă. Prin urmare, concubinul tinerei mame va fi curatorul ei şi va putea semna în locul părinţilor”, a explicat Roxana Onea. Cei doi concubini sînt aşteptaţi, astăzi, la sediul Serviciului de Buletine şi Cărţi de Identitate, pentru a-i fi întocmit documentul de identitate Anei Maria. Pe baza acestuia, fetiţa (al cărei nume va fi Emanuela) va putea fi înregistrată. În ceea ce priveşte taxele care trebuie plătite, dacă părinţii nu vor avea suma necesară (aproximativ 10 lei), cheltuielile vor fi suportate, cel mai probabil, de asistenţii sociali care îi vor însoţi.

Dormeau pe pardoseală

Eugen şi Ana Maria locuiesc cu chirie într-o cameră mică, care nu este zugrăvită, nu are becuri şi nici pardoseală (dacă nu punem la socoteală stratul de ciment turnat peste pămînt). Pentru această cămăruţă, ei plătesc 250 de lei pe lună şi sînt recunoscători pentru că proprietara (care locuieşte într-o cameră alăturată, în aceleaşi condiţii) îi mai păsuieşte cu chiria şi îi aşteaptă pînă pot plăti. Deşi se luptă să supravieţuiască, muncind cu ziua pe unde apucă, cei doi părinţi fac tot ce pot să îşi crească copilul cît mai bine. „Muncesc cu ziua pe unde găsesc. Primesc 10-20 de lei pe zi. Dacă nu reuşesc să găsesc nimic, caut fiare vechi pe care le strîng şi le duc la centrele de colectare să mai fac un ban, să pot aduce mîncare măcar pentru soţia mea pentru a o putea alăpta pe fetiţă. Eu rezist”, a povesteşte Eugen Dragu. Deşi a încercat să-şi găseacă un loc de muncă permanent, nu a avut noroc, din cauza unui defect la piciorul stîng, pe care nu îl poate îndoi. Bărbatul susţine că de cîte ori a încercat să se angajeze, a fost refuzat din cauza aceasta. Şi totuşi, ieri, soarta le-a surîs celor doi. Un constănţean, care a dorit să rămînă anonim, le-a donat nişte piese de mobilier. Deşi nu sînt noi, acestea au fost binevenite. „Am primit două canapele, nişte scaune şi un frigider. Acum putem să dormim şi noi în pat, pentru că, pînă acum, dormeam pe pardoseală. Puneam mai multe pături să nu ne fie rece şi aşa dormeam. Din păcate, frigiderul nu îl putem folosi, pentru că nu ne-am permite să plătim factura la curent”, afirmă Eugen. Singura dorinţă pe care o are Eugen este să îşi găsească un loc de muncă stabil şi să îşi poată întreţine familia. Asistenţii sociali vor analiza şi problema lui medicală pentru a vedea dacă afecţiunea de care suferă se încadrează sau nu într-un grad de handicap.