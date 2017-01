Nu vreau să fac nicio modificare în „Francesca”

Regizorul Bobby Păunescu a declarat că nu vrea să facă nicio modificare filmului său „Francesca\" - prezentat, joi, la Mostra veneţiană -, care conţine insulte la adresa Alessandrei Mussolini, dar şi a altor politicieni italieni, deşi deputata a spus că va cere interzicerea peliculei. După ce a citit primele cronici ale filmului, care conţine insulte la adresa ei, Alessandra Mussolini (nepoata fostului dictator fascist Benito Mussolini) a declarat că se gîndeşte să ceară despăgubiri autorilor peliculei, dar şi interzicerea difuzării acesteia în Italia.

„Oarecum mă surprinde ceea ce vrea să facă doamna Mussolini, să blocheze filmul în Italia. Respectînd proporţiile, e ca şi cum George Bush ar fi blocat ‘Farenheit 9/11’ - ceea ce e aproape incredibil\", a declarat Bobby Păunescu. Regizorul, pentru care filmul „Francesca\" reprezintă debutul în lungmetraj, a mai spus că, în urma discuţiilor cu casa de producţie Fandango, care deţine drepturile de distribuţie în Italia, filmul nu va suferi niciun fel de modificare. „În Italia e distribuitoare casa de producţie Fandango, care e considerată unul dintre cei mai importanţi distribuitori de filme independente din Italia, care a produs şi ‘Gomorra’. (...) Se pare că filmul trebuie să iasă în Italia, aşa şi Domenico Procacci (fondatorul Fandango - n.r.) chiar mi-a zis că ei au totul pregătit pentru cazul în care va avea loc o înfuntare în justiţie. Sînt pregătiţi să meargă pînă la capăt\", a mai spus Păunescu. „Ce e important de menţionat - acest film nu e despre doamna Mussolini. Nu este un film critic la adresa ei. (...) Ideea e că dînsa a declarat că toţi românii au în ADN violul şi crima - cînd faci asemenea declaraţii trebuie să te aştepţi să apară şi astfel de reacţii\", a subliniat el. „Eu am crescut în Italia, e ca a doua ţară pentru mine. Prin filmul acesta am încercat să arăt cît de mult ţin la Italia\", a explicat regizorul. „Nu avem în vedere să modificăm nimic\", a concluzionat acesta.

Alessandra Mussolini a declarat că intenţionează să meargă pînă la capăt cu acţiunea împotriva acestui film românesc, despre care, spune ea, nu ştia nimic şi care mai conţine insulte la adresa primarului Veronei, Flavio Tosi. Declaraţiile acesteia vin după ce, joi, ea a spus: „Voi discuta cu avocatul meu şi vom vedea ce se va întîmpla, pentru că nu cred că se poate face un lucru de acest fel. Cînd am vorbit despre violenţele comise de unii români în Italia, eu am citat date statistice. (...) Acest film demonstrează că ei sînt violenţi şi în limbaj, sînt uimită că poate fi prezentat un film cu jigniri de acest fel. Să ne imaginăm ce s-ar întîmpla dacă un film al unui regizor italian ar insulta un deputat dintr-o altă ţară\". „Eu am spus mereu doar că infractorii trebuie să rămînă în ţările lor, iar cei care vor să muncească pot veni în Italia. Şi, după ce am vizitat România, sînt convinsă că nu era o ţară pregătită să adere la Uniunea Europeană\", a declarat Alessandra Mussolini, citată de ediţia online a Adnkronos.

Filmul „Francesca\" a fost aplaudat la scenă deschisă, joi, la Festivalul de la Veneţia, în ciuda faptului că el conţine insulte la adresa politicienilor italieni şi a acuzaţiilor de rasism aduse locuitorilor Italiei, potrivit ediţiei online a agenţiei Adnkronos. „Francesca\", cu Monica Bîrlădeanu în rolul principal, a fost inclus în secţiunea Orizzonti a Mostrei veneţiene, care prezintă noile tendinţe din cinematografia mondială şi face parte din selecţia oficială. Sub titlul „Aplauze pentru un film românesc care conţine insulte la adresa politicienilor italieni\", agenţia Adnkronos notează că „Francesca\" descrie „criza de identitate care afectează societăţile fostelor ţări comuniste, fără valori solide\", aşa cum, de altfel, afirmă şi regizorul peliculei, Bobby Păunescu. „Filmul ‘Francesca’ se referă la lucrurile la care am dori să renunţăm, în căutarea unei vieţi mai bune în altă parte. Este vorba de o temă actuală despre familie, despre relaţii, despre nevoia de a avea încredere unii în ceilalţi şi despre necesitatea de a înfrunta riscurile; este şi o oglindă a acestei lumi violente, agresive şi nesigure\", a declarat regizorul Bobby Păunescu, citat de Adnkronos.

Tot joi, după declaraţiile Alessandrei Mussolini, Domenico Procacci, fondatorul şi directorul casei de producţie şi distribuţie cinematografică Fandango, ce deţine drepturile pentru difuzarea filmului „Francesca\" în Italia, a declarat că pelicula va intra în cinematografe fără nicio modificare. „Intenţia mea este să respect munca regizorului. Acele insulte sînt vorbele pe care un personaj le rosteşte într-un anumit context. Nu reprezintă sloganul sau ideea principală a filmului. Dacă eventuala acţiune în justiţie va avea succes, vom discuta cu regizorul ce să facem\", a explicat Domenico Procacci. „Am ales să difuzez acest film în Italia pentru că este o peliculă foarte frumoasă şi pentru că este important ca subiectul filmului să ajungă în Italia. Ţara noastră are tot timpul o atitudine mai rigidă şi mai dură faţă de imigranţi. A fost o perioadă în care italienii atribuiau toate lucrurile rele care se întîmplau în ţara noastră albanezilor, iar mai recent aceeaşi atitudine a fost şi faţă de români\", a spus directorul Fandango.

Filmul „Francesca\", produs de Anca Puiu, Cristi Puiu şi Bobby Păunescu, care semnează şi regia, spune povestea unei educatoare care decide să emigreze în Italia, pentru a avea o viaţă mai bună. Ea reuşeşte să obţină o slujbă lîngă Milano, îi convinge pe părinţii săi să o susţină, iar iubitul ei o va urma în Italia. Lucrurile devin din ce în ce mai complicate, deoarece se dovedeşte că iubitul Francescăi are necazuri legate de un împrumut pe care nu l-a putut returna. Din distribuţia filmului fac parte: Monica Bîrlădeanu, Luminiţa Gheorghiu, Doru Ana, Dana Dogaru şi Ion Sapdaru.

Bobby Păunescu a fost şi producător al filmului „Moartea domnului Lăzărescu\", regizat de Cristi Puiu, care a primit premiul Un Certain Regard la Festivalul de Film de la Cannes, în 2005.