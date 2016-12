„Nu vreau să mă întorc în arest pentru nimic în lume!”

Cătălin Alexandru Lotreanu, fiul fostului comandant al Secţiei 1 Poliţie Constanţa, cms. şef Dumitru Lotreanu, nu lasă să treacă o săptămână fără să ceară instanţei punerea sa în libertate. Pentru a treia oară, ieri, el a înaintat Tribunalului Constanţa cerere de eliberare provizorie sub control judiciar. „La data arestării mele eram angajat în funcţia de consilier juridic la o firmă şi încă nu mi s-a desfăcut contractul de muncă. Sunt singurul întreţinător al familiei mele şi, dacă aş fi pus în libertate, aş beneficia de sprijinul familiei. Nu am cum să influenţez mersul anchetei şi promit că voi face tot posibilul ca cercetările să se desfăşoare aşa cum trebuie. Nu vreau să mă mai întorc în arestul IPJ pentru nimic în lume!”, le-a spus Lotreanu junior judecătorilor. Avocaţii lui au susţinut că procurorul care se ocupă de acest dosar dă dovadă de pasivitate întrucât ancheta bate pasul pe loc. „Nu se lucrează deloc în dosarul acesta”, a spus avocatul Apostol Armeanu. Celălalt apărător, Liviu Cristescu, a afirmat că administrarea restului probelor de către procuror nu depinde de starea de arest a lui Lotreanu. „Procurorul nu justifică de ce are nevoie de acuzat în arest. Mai trebuie să obţină nişte înregistrări de la băncile care se presupune că au fost păgubite, să identifice alte persoane despre care se spune că au participat la comiterea infracţiunilor... De ce trebuie ţinut Lotreanu în arest, nu se ştie!”, a pledat Liviu Cristescu. La rândul lui, procurorul de şedinţă a susţinut că există riscul ca, lăsat în libertate, Lotreanu junior să comită alte infracţiuni asemănătoare. După deliberări, instanţa i-a respins cererea lui Cătălin Alexandru Lotreanu, însă decizia nu este definitivă.

CARDURI FALSE. Reamintim că Lotreanu junior a fost prins la începutul lunii trecute, împreună cu un amic, Valentin Ilioară, de 23 de ani, la scurt timp după ce ambii cumpăraseră mai multe produse cu două carduri false. Oamenii legii spun că tinerii au cumpărat din hypermarket-ul Carrefour, din Constanţa, produse electronice şi electrocasnice în valoare de 51.000 de lei. Lotreanu şi Ilioară au reuşit să achite contravaloarea produselor cu cardurile, însă, la scurt timp de la plecarea din hypermarket, administratorii de la Carrefour au primit o adresă din partea uneia dintre băncile care emisese cardul, în care se preciza că instrumentul de plată electronic nu este valid. Angajaţii au sunat imediat la 112, şi tinerii au fost surprinşi în parcarea hypermarket-ului, după ce încărcaseră produsele într-o dubă închiriată de Lotreanu de la un parc auto. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că cele două carduri, în legătură cu care există suspiciuni de contrafacere, erau emise de unităţi bancare din Scoţia şi Canada. În timpul audierilor Ilioară şi-a recunoscut fapta, în timp ce Lotreanu a negat toate acuzaţiile care i-au fost aduse. Ulterior, procurorii au mai găsit un complice al lui Lotreanu junior, care a fost de acord să spună totul despre activitatea infracţională a fiului de poliţist.