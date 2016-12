“Nu vreau să mai aud că pacienţilor din ATI li se cer medicamente”

Ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, nu vrea să mai audă că pacienţii internaţi la terapie intensivă (ATI) trebuie să cumpere medicamente sau materiale sanitare, susţinând că bolnavilor de la unităţile de primiri urgenţe şi ATI trebuie să li se asigure totul. “Nu vreau să mai aud că vreun pacient care trece prin secţia de ATI mai are nevoie de ceva, aşa cum se întâmpla până nu demult, că erau trimişi aparţinătorii, după cum ştiţi, să cumpere din oraş. Pacientul critic de la UPU şi ATI trebuie asigurat întru totul”, a afirmat demnitarul, aflat într-o vizită la Târgovişte. Vizita a avut loc în contextul în care spitalul din localitate s-a aflat recent în mijlocul unui scandal, după ce în presă au apărut imagini cu o pacientă internată la secţia anestezie-terapie intensivă, legată de pat cu pijamale. “Am vizitat secţia ATI, nu am găsit pacienţi legaţi de paturi, în schimb am auzit cazul despre care aţi relatat în presă şi a fost una dintre întrebările pe care le-am pus acolo. Este o anchetă în curs. Ancheta de la DSP se finalizează, luni cred că se pot prezenta concluziile. Partea de diagnostic şi atitudine terapeutică lăsaţi-o doar în sarcina medicilor şi aici vă asigur eu că, în general, cei care ajung la ATI sunt oameni foarte bine pregătiţi”, le-a spus ministrul Sănătăţii jurnaliştilor.