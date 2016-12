În PD-L Constanţa, unde ceaţa persistă de o bună bucată de vreme, există un nucleu pus pe harţă, gata să dezechilibreze oricînd partidul. Evident, după cum bate vîntul. Sloganul său sună simplu şi sugestiv: ”Încaieră şi dezbină”. L-am numit nucleul lui Mitrana. Pentru identificare, precizez că este vorba de Mugurel Mitrana, primarul comunei 23 August. Un personaj care se crede mai important decît este şi căruia îi ajungi cu greu la nas, cu toate că nu e prea înalt! Ca să nu mai spun că nu are două vorbe la un loc… O fi dumnealui primar, dar 23 August nu se compară cu Constanţa! De pildă. Desigur, poate este mai preţios decît colegul său din Cîrlionţii de Sus, localitate etalon, care nici nu există, pentru politicienii anonimi de pretutindeni, dar asta nu-l îndreptăţeşte să-şi ia viteză mai mult decît poate să ducă! Domnule Mitrana, atenţie la radarele fixe din politică! Nucleul amintit veghează la buna funcţionare a fitilelor. Acumulează şi lansează zvonuri în forma lor brută. Cerinţele de scandal sînt atît de mari în această perioadă încît, fiind stare de urgenţă tot timpul, nu mai există timp pentru prelucrare. Ca atare, sînt aruncate la întîmplare. Nucleul mai pune la cale scenarii menite să menţină vie flacăra disputelor şi diversiunilor de tot felul. Are capacitatea de a face din ţînţar armăsar de rasă. De pildă, iniţiativa celor care organizează, cu un grup restrîns, o masă tovărăşească la un restaurant poate fi catalogată drept “trădare de partid”. I se spune aşa ca să nu fie amestecată cu alte tipuri de trădări, cum ar fi, de pildă, trădarea din dragoste, ceea ce nu este cazul în PD-L. Nucleul Mitrana este alcătuit, în principal, din primarii care au tulit-o de la PSD şi care acum se visează în fruntea PD-L Constanţa, fie şi prin reprezentanţi. Aştia se uită tot timpul cu un ochi la făină, l-am numit pe Mircea Banias, şi cu celălalt la slănină, simbolizată exemplar de deputatul Iorguş. La nevoie, pot face oricînd rocada. De altfel, domnul primar se pricepe de minune la astfel de rocade. La început, în campania pentru alegerile parlamentare de anul trecut, i-a promis lui Stelian Duţu întreg sprijinul său neprecupeţit. Ca şi ceilalţi foşti primari ai PSD. Într-un fel, Mitrana îi era dator lui Duţu pentru faptul că acesta l-a trecut pragul de la stadiul civil de perceptor la cel de ditamai primarul! Speriat însă, după cum se sperie mai toţi politicienii de la noi, de umbra lui Zanfir Iorguş, domnul Mitrana l-a abandonat pe Stelian Duţu la intersecţia alegerilor. La început, a venit cu oameni selectaţi ca să lucreze pentru Duţu, fiind racolată chiar şi o cunoscută şefă de campanie, după care, peste noapte, a dispărut în ceaţa din PD-L. Gurile rele spun că Mugurel Mitrana ar fi visat urît în acea perioadă. El se plîngea foştilor săi ortaci din PSD că avea coşmare, în diverse ipostaze, cu Elena Udrea, Sulfina Barbu şi Mircea Toader, care-l urecheau măgăreşte pe motiv că l-a confundat pe Iorguş cu Duţu! Pentru Mitrana, în vîltoarea nopţii, visele au întotdeauna un mesaj mai mult decît educativ. Pentru fostul lider al pedeliştilor constănţeni, cu care am stat recent de vorbă, concluzia este una singură: “Am fost trădat de Mitrana!” Poate că şi Duţu şi-a meritat soarta. În esenţă însă, povestea ar trebui să reprezinte o pildă pentru cei care îl ovaţionează în PD-L pe considerentul că este “un băiat bun”. Din cîte constat, nucleul Mitrana este mult mai apropiat de Zanfir Iorguş, despre care se spune că are mînă liberă de la împăraţi în Colegiul 5. Perioada petrecută în PSD i-a determinat pe membrii nucleului să se coalizeze între ei. La nevoie, ca oameni de sacrificiu, nu-i aşa?, sînt gata să preia frîiele PD-L Constanţa. Pe fondul lipsei de reacţie a vechilor pedelişti, preocupaţi mai mult de alinarea orgoliilor lui Senol Zevri, care se dă de ceasul morţii că nu este numit director la Mediu, este posibil să se întîmple orice… Zanfir Iorguş pregăteşte o nouă victorie personală. Numirea favoritului său la conducerea SNM 2 Mai. Urmează după aceea efectele colaterale…