Nucu, încântată că va juca, din nou, la Constanţa

Echipa naţională de volei feminin a României a intrat în linie dreaptă cu pregătirile pentru campania de calificare la Campionatul European din 2011. Zece zile au mai rămas până la prima partidă oficială din preliminariile competiţiei, primul turneu al Grupei E, din care face parte şi România, urmând să se desfăşoare la Hasselt (Belgia), în perioada 21-23 mai. Cel de-al doilea turneu va avea loc la Constanţa, în perioada 28-30 mai, ocazie importantă pentru suporterii echipei tricolore de a vedea cele mai importante jucătoare ale noastre la lucru. Printre ele se numără şi Iuliana Nucu, voleibalistă crescută la CSS 1 Constanţa, pentru care această campanie de calificare are ceva aparte. „Pentru mine înseamnă foarte mult că vom juca al doilea turneu la Constanţa. A trecut foarte mult timp de când nu am mai jucat acasă. Este important că vom juca un turneu la noi, pentru că putem beneficia şi de aportul publicului, dar, pentru calificare, va conta ce vom face şi în primul turneu”, a spus Nucu, jucătoare care evoluează în cel mai puternic campionat din Europa, la Urbino Volley, în Italia. După un sezon foarte bun făcut la echipa de club, cu care a ocupat poziţia a cincea la finalul campionatului, Iuliana Nucu speră să ajungă din nou la un turneu final. „A fost un an foarte bun pentru mine. Am terminat pe locul 5, plecând de la obiectivul de salvare. După opt luni de pregătire o pauză ar fi fost binemeritată, dar şi echipa naţională este importantă, iar calificarea este un obiectiv pentru toată lumea”, a declarat Nucu, care se află de luni alături de lotul tricolor. Echipa pregătită de Darko Zakoc va rămâne la Constanţa până mâine, după antrenamentul de dimineaţă lotul urmând să plece spre Bucureşti. Vineri, tricolorele vor ajunge în Ungaria, unde au programate două partide amicale cu reprezentativa ţării gazdă. „Mai avem puţin până la turneul din Belgia şi sperăm să fie timp suficient. Rămâne de văzut ce se va întâmpla şi în meciurile de pregătire, pentru că acestea vor arăta cât de bine ne-am sudat în această perioadă. Va fi un program încărcat pentru noi, dar sperăm să-i facem faţă cu bine”, a încheiat Nucu. Alte două partide de verificare sunt programate în Croaţia, acestea urmând să se desfăşoare pe 17 şi 18 mai. Ieri, lotului tricolor i s-a alăturat şi Lorena Ciocian, jucătoarea de la CSU Tg. Mureş devenind campioană naţională atât la junioare, cât şi la cadete, în decurs de numai o săptămână. Voleibalistele tricolore fac parte din Grupa E de calificare, alături de reprezentativele Belgiei şi Sloveniei, şi de învingătoarea din “dubla” Danemarca - Suedia.