Nu-i râcă la creșterea veniturilor demnitarilor, e consens!

08:24:14 / 09 Iulie 2015

creste venitul dar scade cinstea

Coruptia nu se va reduce prin cresterea indemnizatiilor demnitarilor nedemni . Coruptia este o boala fara leac . Coruptia este absolut normala si inexpugnabila din viata politica actuala a economiei mondiale capitaliste . Lipsa de efecte , de rezultate in asa zisa " lupta impotriva coruptiei " determina renuntarea la participarea politica , lasandu-i pe corupti sa domneasca nestingherit . Coruptia a devenit parte structurala a sistemului politic , in toate statele lumii . Neputinta de a jefui averea altora cum au facut statele capitaliste occidentale , a dus la noi in Romania la jefuirea avutiei nationale . " Sunt numeroase elemente care doresc sa castige avere si onoruri pe seama statului . Ei traiesc fara munca , fara stiinta , fara avere mostenita , cumuleaza mai multe functii fara sa se priceapa la ceva , se pretind oameni politici si de stat . Ei sunt nascuti pentru deputatii , ministere , ambasade , catedre universitare , la care parintii lor care vindeau braga si rahat sau umblau cu patrafirul si sfestocul din casa in casa nici n-au visat " scria Eminescu la vremea sa .Cei ce au strans averi in Romania nu sunt muritori de rand ce stau sub legi , ci fericiti ai soartei , ce stau deasupra legilor . Ei fac politica , fac legile , impart dreptatea . Pedepsirea acestora se face de forma , averile raman , se mostenesc si urmasii vor trece drept oameni cinstiti . Pana cand nu se va legifera confiscarea totala a averilor celor corupti , fenomenul nu va putea fi diminuat , ori asa ceva nu se va intampla niciodatra .