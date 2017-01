Numãrul bolnavilor de hepatitã A, în continuã creştere

Chiar dacã este consideratã una dintre bolile cele mai rãspîndite în şcolile şi mediile aglomerate din România, hepatita A are o incidenţã crescutã în special primãvara şi toamna. Totuşi, în acest an, numeroase cazuri de hepatitã A au fost înregistrate, în Constanţa, în plin sezon estival. "Acest lucru este ieşit din tipic. În acest moment, la Spitalul de Boli Infecţioase au fost internaţi 21 de pacienţi, dintre care cinci sînt copii. De exemplu, într-o zi în care primim în jur de 124 de persoane, cam cinci sînt diagnosticate cu suspiciune de hepatitã A", a declarat directorul Spitalului de Boli Infecţioase, dr. Sorin Ruginã. Hepatita A este o afecţiune inflamatorie hepaticã produsã de virusul hepatic A. Acest virus este eliminat din celulele hepatice prin bilã în intestin. De aici, prin materiile fecale care conţin virusul, sînt contaminate mîinile, apa, alimentele. "Boala este contagioasã. Se transmite în general prin consumul de alimente care au fost contaminate cu apa infestatã. Totuşi, la baza rãspîndirii acestei boli stã nerespectarea regulilor de igienã. Hepatita A este cunoscutã şi sub numele de boala mîinilor murdare", a declarat dr. Sorin Ruginã. Conform unui raport al Institutului de Sãnãtate Publicã din Bucureşti, peste 55% din populaţia României nu beneficiazã de apã curentã şi canalizare, ceea ce face ca igiena în acele zone sã fie precarã. Acelaşi institut bucureştean a efectuat un studiu şi a stabilit cã doar jumãtate dintre locuitorii ţãrii noastre se spalã pe mîini dupã folosirea toaletei.