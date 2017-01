Numai cuvinte de laudă pentru Brad Pitt!

Actorul american Brad Pitt a demonstrat că are abilităţi interpretative, dar se consacră şi ca un partener de viaţă de nădejde, iar pentru Angelina Jolie, Brad Pitt este mai mult decât atât. ”Sunt foarte norocoasă că îl am pe Brad. Este un gentleman, dar şi un bărbat adevărat. Totodată, Brad este un tată grozav. Când lucrez, el se ocupă de copii şi asta este special pentru relaţia lor. Când eu şi Brad am decis să avem o familie mare, am hotărât să o facem doar dacă am fi putut face faţă să luăm copiii cu noi, să îi vedem în fiecare zi. Sunt mereu acolo în weekend-uri, lucrez doar cinci zile pe săptămână şi adesea sunt acolo pentru micul dejun sau cină. Când lucrez, vin să luăm prânzul împreună”, a declarat frumoasa actriţă.

Complimentele nu s-au încheiat aici. ”Păstrează un echilibru minunat în a fi extraordinar, grozav, un tată iubitor, un om foarte, foarte inteligent, iar fizic este un bărbat adevărat din toate punctele de vedere”, a completat actriţa, care mâine va împlini 36 de ani. Despre schimbarea imensă pe care a făcut-o de când l-a întâlnit pe Brad Pitt, Angelina Jolie a completat: ”Ador să fiu femeie. Iubesc că pot avea copii. Îmi place să mă simt delicată, să fiu cu Brad, ador orice sensibilitate şi emoţie naturală”.

La rândul său, actorul în vârstă de 47 de ani declara recent că alături de partenera sa de viaţă analizează perspectivele nunţii, mai ales că cei şase copii ai lor au început să le adreseze întrebări despre căsătorie.