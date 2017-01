Număr record de jucători folosiţi în Liga I la fotbal

Ediţia 2006-2007 a Ligii I la fotbal a stabilit un nou record în materie de jucători, devenind campionatul cu cei mai mulţi jucători folosiţi pe parcursul unui sezon competiţional, cele 18 formaţii utilizînd numai puţin de 584 de jucători. Vechiul record data din ediţia 1996-1997 a campionatului, care reunea la start tot 18 formaţii, în care au fost utilizaţi 580 de jucători. Cu 47 de jucători folosiţi în sezonul 2006-2007, formaţia Ceahlăul Piatra Neamţ ocupă prima poziţie într-un clasament al echipelor cu cei mai mulţi jucători utilizaţi, urmată de FC Argeş (41) şi FCU Politehnica Timişoara, cu 40 de jucători folosiţi. La polul opus se situează Oţelul Galaţi (29), Farul Constanţa (28) şi Steaua (27). De menţionat că ocupantele primelor două locuri ale clasamentului au retrogradat la finalul sezonului, Ceahlăul Piatra Neamţ reuşind să evolueze în Liga I şi în sezonul 2007-2008 doar datorită faptului că echipa Delta Tulcea nu a primit licenţa, deşi obţinuse promovarea. Celelalte două echipe care au retrogradat, FC Naţional şi Jiul Petroşani au folosit 35, respectiv 38 de fotbalişti. Sezonul 2006-2007 a mai consemnat şi alte recorduri, cum ar fi numărul debutanţilor: 196, faţă de 164 cît s-au înregistrat în ediţia 1996-1997. Ca şi în topul celor mai mulţi jucători folosiţi, Ceahlăul ocupă primul loc, cu 22 de debutanţi, la fel ca şi Universitatea Craiova. Pe parcursul sezonului, la Dinamo au fost înregistrate 14 debutanţi, în timp ce la echipele Politehnica Iaşi şi Steaua au debutat doar cîte patru jucători. De notat că cei patru debutanţi de la Steaua sînt jucători străini: Cyril Thereau, Klemi Saban, Elton şi Andrey. Din cei 196 de debutanţi, unul singur a evoluat în toate cele 34 de partide ale campionatului: Mihai Dina, fiind urmat de Mircea Bornescu, cu 33 de meciuri şi Robert Săceanu, 31 de meciuri, toţi fiind componenţi ai formaţiei Universitatea Craiova. Cel mai în vîrstă debutant a fost fotbalistul Unirii Urziceni, Cristian Constantin, 30 de ani, şi căpitanul echipei Universitatea Craiova, Dorel Stoica - 28 de ani.

Echipa “bătrînilor” care a evoluat în sezonul 2006-2007 al Ligii I, care îi are în componenţă pe Stelea (39 de ani) - Bogoi (34), Bernard (33), Aştilean (34), P. Marin (33) - Coroian (34), V. Tănase (37), D. Munteanu (39), Militaru (39) - Guriţă (34), V. Moldovan (35), însumează 391 de ani. Rezerve: Dossey (34), Rohat (32), Papură (33), C. Crăciun (34), C. Vlad (33), C. Ilie (32), I. Ganea (33), Jerry Gane (36). Din echipa “bătrânilor”, Damian Militaru, Viorel Moldovan şi Viorel Tănase şi-au anunţat retragerea din activitate la sfârşitul sezonului 2006-2007. La capitolul cei mai tineri jucători, Ciprian Stanciu (FC Naţional), Alexandru Buhuş, Marian Vintilă, Cristian Daminuţă (toţi 17 ani), Gabriel Torje şi Adrian Andronic (ambii 18 ani) ocupă primele poziţii. Diferenţa dintre cel mai în vîrstă jucător din Liga I, Bogdan Stelea (Unirea Urziceni), şi Ciprian Stanciu (FC Naţional) este 22 de ani şi 6 luni. De asemenea, portarul Bogdan Stelea a debutat în prima divizie cu trei ani şi şapte luni înainte ca Ciprian Stanciu să se nască.