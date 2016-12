Număr record de mandate pentru USL

MAJORITATE ZDROBITOARE Pe 9 decembrie, românii au îngenuncheat prin vot ARD, sigla sub care s-au ascuns cei care timp de patru ani i-au sfidat şi i-au umilit. Românii le-au oferit celor de la USL majoritatea parlamentară de care au nevoie pentru a avea linişte pe plan politic, pentru a putea adopta legile de care România are nevoie pentru a funcţiona. Secretarul general al PSD, Liviu Dragnea, a declarat că USL a câştigat toate colegiile din 25 de judeţe, Constanţa fiind unul din judeţele unde USL şi-a adjudecat toate mandatele puse la bătaie. Potrivit rezultatelor parţiale oficiale prezentate de Biroul Electoral Central (BEC), USL deţine majoritatea prin care poate modifica Legea fundamentală în Senat, iar în Cameră îi lipsesc 7 voturi pentru modificarea Constituţiei. În ceea ce priveşte fostul partid de stat, PDL, în noua formulă electorală, dezintegrată în chiar prima zi după vot, a pierdut 88 de mandate faţă de 2008. Mare câştigător al acestor alegeri este PNL, care a obţinut, faţă de 2008, 48 de parlamentari. Dar să vedem cum va arăta viitorul Parlament care va avea 550 de aleşi, cu 80 în plus faţă de actualul legislativ. La Camera Deputaţilor vom avea 382 mandate (prin efectul legii, avem un plus de 49 de mandate), din care USL - 247 mandate, ARD - 54 mandate, PP-DD - 44 mandate, UDMR - 19 mandate, minorităţi - 18 mandate. La Camera Deputaţilor, numărul necesar de voturi pentru legi organice este de 192 voturi, în timp ce pentru legi constituţionale este nevoie de 254 voturi, USL având nevoie doar de 7 voturi, care probabil vor fi obţinute de la minorităţi. În viitorul Senat vom avea 170 mandate (cu 33 în plus prin efectul legii), împărţite astfel: USL-117, ARD-24, PP-DD-20, UDMR-9. În camera superioară a Parlamentului pentru legi organice sunt necesare 86 voturi, în timp ce pentru legi constituţionale sunt necesare 113 voturi, ceea ce înseamnă că USL nu are nevoie de niciun fel de alianţă pentru a avea majoritate.

O SINGURĂ PROPUNERE DE PREMIER Toate aceste date statistice vor fi lămurite cel mai probabil astăzi, când reprezentanţii BEC vor oferi rezultatele finale ale votului din 9 decembrie, inclusiv redistribuirea mandatelor. Până atunci atenţia românilor este îndreptată spre posibila alianţă a USL cu UDMR. Anunţul a fost făcut în premieră în noaptea alegerilor chiar de premierul Victor Ponta. Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat că afirmaţia premierului Ponta referitoare la o posibiliă alianţă cu UDMR reprezintă de fapt o „formulă de asociere”. „Chiar dacă USL va avea 66% din mandate, o discuţie despre modificarea Constituţiei trebuie să implice şi opoziţia, şi ARD, şi PP-DD şi UDMR\", a declarat Antonescu. El a precizat că imediat ce vor fi publicate rezultatele finale ale alegerilor, USL este gata pentru convocarea noului Parlament. „USL are o propunere clară, pe care toată lumea a cunoscut-o înainte de vot, în legătură cu care în cunoştinţă de cauză cetăţenii s-au dus la vot: propunerea ca Victor Ponta să fie prim-ministru, propus, susţinut de USL. Îl vom prezenta şi la consultările cu preşedintele”, a spus Antonescu. Secretarul general al PSD, Liviu Dragnea, a spus că în ceea ce priveşte consultările cu preşedintele Traian Băsescu, este exclus ca partidele ce alcătuiesc USL să meargă separat la Palatul Cotroceni. „S-a mai întâmplat ca partidele din USL să fie invitate separat şi am mers împreună. USL este o construcţie politică solidă şi, aşa cum a funcţionat doi ani de zile, împreună, va merge şi la Cotroceni împreună”, a spus Dragnea.