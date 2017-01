Număr record de “stranieri” la FC Farul

Chiar dacă jucătorii străini din lotul Farului nu au confirmat în sezonul trecut, doar Gerlem ridicîndu-se pe alocuri la înălţimea aşteptărilor, conducerea grupării de pe litoral a continuat să apeleze la jucători de peste hotare. Astfel, constănţenii au înregimentat în această vară încă doi “stranieri”, sîrbul Dejan Rusmir şi portughezul Hugo Faria. Primul este obişnuit deja cu fotbalul românesc, evoluînd timp de două sezoane la Ceahlăul Piatra Neamţ, în timp ce Hugo Faria va debuta în Liga I în tricoul Farului. Prin aducerea celor doi, numărul “stranierilor” din lotul echipei pregătite de Ion Marin a crescut la opt: liberianul Ben Teekloh, senegalezo-portughezul Gaston Mendy, nigerianul Kehinde Fatai, brazilianul Gerlem, portughezul Chico, sîrbul Dragan Gosic, sîrbul Dejan Rusmir şi portughezul Hugo Faria. Dintre aceştia, cinci sînt extracomunitari şi, conform regulamentului Regulamentului de Organizare al Activităţii Fotbalistice, stabilit de Federaţia Română de Fotbal, pot fi folosiţi în acelaşi timp într-un meci. Dintre străinii Farului, doar Gerlem şi Rusmir au mari şanse să fie titulari, în timp ce Teekloh, unul dintre cei mai buni fotbalişti constănţeni din finalul sezonului trecut, pare să fi pierdut lupta cu Florentin Cruceru. Un plus pentru formaţia de pe litoral ar putea fi Faria, care a evoluat şi în Cupa UEFA, dar portughezul va avea nevoie de timp pentru a se acomoda cu noii săi colegi, iar pînă la debutul campionatului nu au mai rămas decît două săptămîni. De remarcat că în lotul Farului există alţi trei jucători nigerieni, Uhce Okoro, Mansour Abdul Razak şi Chinonso Ihelewere, care joacă pentru echipa secundă. În plus, gruparea de pe litoral are sub contract un alt “stranier”, Armel Disney, care a fost însă anunţat că nu face parte din planurile lui “Săpăligă” şi se poate transfera la alt club.

Altfel, “rechinii” vor susţine, sîmbătă, un nou meci amical în compania formaţiei germane Rot Weiss Oberhausen, din ligă secundă,. În această partidă, antrenorul Farului intenţionează să folosească jucătorii care au evoluat mai puţin în celelalte jocuri din Germania. În schimb, vineri a fost o zi dedicată relaxării, delegaţia constănţeană fiind în vizită în Olanda, la Amsterdam.