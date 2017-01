Numărul 2 al reţelei Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri, se oferă să răspundă întrebărilor presei

Al-Qaida a invitat oamenii şi întreaga mass-media să îi pună întrebări, în decurs de o lună, numărului doi al reţelei, Ayman al-Zawahiri, pe site-urile folosite în mod obişnuit de organizaţia teroristă. Această invitaţie, intitulată “Întîlnire deschisă cu şeicul Ayman al-Zawahiri”, a fost publicată online în 16 decembrie, de două organisme mediatice ale al-Qaida, As-Sahab şi Al-Fajr, care au precizat că întrebările trebuie adresate înainte de 16 ianuarie 2008. “Oricine vrea să îi pună o întrebare trebuie să aibă grijă să fie scurtă şi precisă”, potrivit anunţului a cărui autenticitate nu a putut fi verificată cu exactitate. “Fiecare instituţie de presă în parte trebuie să se identifice la sfîrşitul întrebării care îi va fi transmisă fără nicio modificare lui al-Zawahiri. As-Sahab va difuza răspunsurile şeicului Ayman al-Zawahiri în măsura în care va fi posibil şi în cel mai scurt timp”, conchide anunţul însoţit de o poză a numărului doi din al-Qaida. Pe capul egipteanului al-Zawahiri a fost pusă o recompensă de 25 de milioane de dolari.

Pe de altă parte, un raport realizat de Academia West Point din SUA arată că majoritatea militanţilor filialei irakiene a reţelei teroriste al-Qaida provin din Arabia Saudită şi Libia, majoritatea fiind studenţi. Studiul are ca bază de cercetare documente ale organizaţiei al-Qaida din Irak, confiscate de armata americană în octombrie. Sînt menţionate date despre combatanţii care au venit în Irak, cei mai mulţi prin Siria, în perioada august 2006 - august 2007. Cercetătorii de la Academia West Point au stabilit că 41% din membrii grupării teroriste sînt cetăţeni saudiţi. Libienii reprezintă 19% din numărul total al combatanţilor, iar sirienii şi yemeniţii cîte 8%; algerienii reprezintă 7% şi marocanii 6%. “Numărul mare de combatanţi libieni ar putea fi o consecinţă a intensificării cooperării între Gruparea de Luptă Islamică din Libia şi al-Qaida, concretizată oficial printr-un acord semnat la 3 noiembrie”, explică autorii studiului, Joseph Felter şi Brian Fishman. Potrivit acestora, media de vîrstă a celor 606 combatanţi veniţi în Irak în ultimul an este de 24-25 de ani. Cel mai tînăr combatant are 15 ani!