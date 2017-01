Numărul angajaţilor a crescut cu 3,4%. Salariile, nu!

Deşi în ultimele luni criza a dat de pămînt cu economia românească, piaţa forţei de muncă se menţine totuşi pe linia de plutire. Cel puţin aşa spun specialiştii, care apreciază că faţă de începutul anului 2008, luna trecută au fost înregistraţi cu 3,4% mai mulţi salariaţi. Dar cum în orice afacere există şi perdanţi, compania Paylogic susţine că salariul mediu pe angajat a scăzut în ultimul an cu 8,3%, mai ales că cele mai multe firme au preferat să-şi răsplătească angajaţii în funcţie de eficienţă, nu de vechime. Studiul companiei Paylogic, firmă specializată în oferte de externalizare a calculului salarial, recrutare şi administrare de personal, a inclus 14.000 de angajaţi din 98 de companii private din industria auto, domeniul financiar, retail, sănătate şi servicii. „Contrar aşteptărilor, numărul lor a crescut, dar sînt diferenţe majore de la o industrie la alta. Aceasta înseamnă că există o orientare a companiilor către angajaţii care merită o creştere, oferită în funcţie de eficienţa sa, şi nu aşa cum se obişnuia să se crească salariul de la an la an pentru vechimea angajaţilor”, a afirmat Cristian Udrescu, CEO al companiei Paylogic. Totodată, numărul orelor suplimentare pe angajat a scăzut cu 80% în ianuarie 2009, pentru că piaţa s-a maturizat şi angajaţii nu mai sînt supraîncărcaţi, faţă de creşterea cu 42% înregistrată în 2008 faţă de 2007. Studiul Pazlogic s-a axat şi pe analiza domeniului auto. “Numărul de angajaţi a scăzut cu 20%, companiile renunţînd la angajaţii temporar, şi-au organizat mai bine orele suplimentare. De fapt acestea au dispărut aproape în totalitate”, a explicat Udrescu. El a adăugat că aceasta era o greşeală a companiilor, care preferau ca anagajaţii să facă ore suplimentare, care se plătesc cel puţin dublu, în loc să mai angajeze alţi 30 de oameni noi. În domeniul auto, numărul primelor a scăzut cu 60%, iar cel al orelor de concediu medical cu 69,2%. Un alt aspect pe care criza l-a modificat în ceea ce priveşte piaţa muncii este fluctuaţia personalului, care în 2008 era de peste 40%. ”Companiile i-au concediat pe angajaţii neperformanţi şi au angajat oameni eficienţi, dar cu salarii mai mici”, a precizat Udrescu. Dacă salariul mediu brut pe angajat era în 2007 de 1.435 de lei, în ianuarie 2009 acesta a fost de 1.645 de lei, după ce în iunie 2008 s-a înregistrat un vîrf de 1.813 de lei. “Concluziile studiului sînt că s-a maturizat piaţa forţei de muncă, pentru că, pînă în iunie 2008, s-a înregistrat o creştere ruptă de realitate. S-a distribuit presiunea asupra angajaţilor. Companiile se gîndesc la eficienţa angajaţilor şi toate companiile şi-au revizuit ratele de creştere anuale. Fondul de salarii a rămas neschimbat, adică companiile îşi permit să îl păstreze şi dau bani angajaţilor performanţi, care ajută firma să crească”, a concluzionat Udrescu.