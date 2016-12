Potrivit unui studiu realizat de Paylogic, numărul angajaţilor s-a redus cu 25% în 2009, scădere care a continuat şi la începutul acestui an. Studiul a vizat evoluţia salariilor din România la nivelul anului 2009, dar şi o analiză comparativă a salariilor pentru perioada ianuarie 2009 - ianuarie 2010. Rezultatele cercetării au indicat, în 2009, o scădere în ceea ce priveşte numărul angajaţilor (-25%), a volumului fondului de salarii brut (-18%) dar şi a numărului de ore de concediu medical (-30%), înregistrându-se în acelaşi timp şi o scădere a primelor brute per angajat (-47%) şi a numărului de ore suplimentare (-74%). Analiza aceloraşi indicatori la nivelul începutului anului 2010 faţă de 2009 arată noi scăderi, respectiv cu 18% în ceea ce priveşte numărul angajaţilor, cu 5% în ce priveşte volumul fondului de salarii brut şi cu 22% în ce priveşte numărul de ore de concediu medical. Potrivit studiului, este posibil să existe anumite semne de revigorare a pieţei muncii. Din analiza făcută pentru perioada august - decembrie 2009, a reieşit că s-a înregistrat o scădere a numărului de angajaţi de numai 3%, rezultând astfel că firmele au disponibilizat masiv în prima parte a anului trecut. De asemenea, s-a constatat şi o creştere a primelor brute per angajat, de aproape 1%, şi a salariului mediu brut de 8%, fapt ce ar putea indica o revigorare a vânzărilor. „Din cadrul aceleiaşi comparaţii reiese şi faptul că, pentru perioada analizată, numărul de ore suplimentare a scăzut în ultima parte a lui 2009 cu 18%, ceea ce poate fi un semn că revigorarea economică se poate lăsa aşteptată”, se mai arată în studiul care a inclus aproximativ 16.500 angajaţi din peste 125 de firme private din toate zonele geografice ale României.