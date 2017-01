Numărul avorturilor la vîrste sub 15 ani s-a triplat

Statisticile deţinute de Autoritatea de Sănătate Publică Judeţeană (ASPJ) Constanţa arată că, în 2008, numărul adolescentelor sub 15 ani care au recurs la chiuretaje s-a triplat, comparativ cu 2007. Dacă anul trecut, în unităţile medicale publice au avortat şase fete sub 15 ani, în 2008, doar în primele nouă luni au fost efectuate 18 chiuretaje la fete mai mici de 15 ani. Potrivit directorului executiv al ASPJ, dr. Tanţa Culeţu, în 2007 au avortat 345 de adolescente cu vîrsta cuprinsă între 15 şi 19 ani, în timp ce, în primele nouă luni ale acestui an, numărul acestora a ajuns la 328. „Cifrele ar putea fi mult mai mari, pentru că noi primim raportări doar din partea unităţilor medicale publice, însă sînt şi clinici particulare care oferă acest tip de servicii”, a declarat dr. Tanţa Culeţu. Nici numărul minorelor care nasc nu este de altă natură. În 2007 au devenit mame 57 de fete cu vîrsta sub 15 ani, iar în primele nouă luni ale acestui an, alte 45 de fete au devenit mame. De asemenea, de la începutul anului 2007 şi pînă la sfîrşitul lunii septembrie 2008, 869 de adolescente cu vîrsta cuprinsă între 15 şi 19 ani au născut.