Numărul constănţenilor cu boli renale, în creştere

De la an la an, numărul constănţenilor, dar nu numai, cu afecţiuni renale este în creştere, atrag atenţia medicii de Ziua Mondială a Rinichiului, marcată în acest an pe 13 martie. Şeful Clinicii de Nefrologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanţa, conf. univ. dr. Liliana Tuţă, a declarat că Asociaţia Internaţională de Nefrologie a hotărât ca, în acest an, motto-ul să fie „Începe ziua cu un pahar cu apă”. „Încercăm să sensibilizăm populaţia. Este important să se ştie că hidratarea corespunzătoare previne bolile de rinichi. De exemplu, unui om sănătos, care nu are probleme cardio-vasculare majore, hepatice sau cardiace grave, astfel de afecţiuni pot da edeme, adică este încărcat cu apă, deci are restricţii la apă, i se recomandă să bea, în funcţie de anotimp, dar şi de activitatea pe care o depune, între 1,5 şi 2,5 litri pe zi”, a declarat medicul-şef. Dar trebuie să se ştie că există mai multe principii sănătoase: evitarea vieţii sedendare, fără fumat, controlul glicemiei şi lipidelor, al colesterolului şi trigliceridelor, o alimentaţie echilibrată, fără carne în exces, o greutate corporală cât mai aproape de cea ideală şi controlul tensiunii arteriale, a explicat conf. dr. Tuţă.

Un alt motto ales de Ziua Mondială a Rinichiului a fost şi „Rinichii îmbătrânesc odată cu noi”. „Trebuie să ne verificăm anual, din punct de vedere medical. Trebuie făcute, de exemplu, un examen sumar de urină şi o creatinină serică, ce arată funcţia reală a rinchiului”, a declarat medicul. Şi asta pentru că nu toate bolile de rinichi dor. Atunci când rinichii nu mai funcţionează cum trebuie, se ajunge la dializă. La Constanţa, 500 de pacienţi necesită dializă şi aproximativ 300 de bolnavi au nevoie de transplant renal, potrivit datelor oferite de conf. dr. Tuţă. Incidenţa bolilor renale la nivelul judeţului este greu de realizat, dar cu certitudine, în lume, ea este de 10 - 11%.