Numărul copiilor născuți de mame în vârstă a scăzut

Numărul copiilor născuți de mame în vârstă de peste 50 de ani a scăzut cu 95,3% din 1956 până în 2014, respectiv de la 65 nou-născuți la 3, se arată într-o publicație a Institutului Național de Statistică (INS). Astfel, în 1956, din cei 65 nou-născuți, în 4 cazuri vârsta tatălui a fost de sub 19 ani, iar în 28 de cazuri - peste 50 de ani. 5 bărbați aveau între 20-24 de ani, 7 între 25-29 ani, 9 între 30-34 ani, 8 între 35-39 ani, 2 între 45-49 ani, iar 2 aveau vârsta nedeclarată. La polul opus, 189 de copii au fost născuți de mame mai mici de 15 ani, iar în 82 de cazuri vârsta tatălui a fost între 25 și 29 de ani. Numărul total al nou-născuților vii a fost de 425.704. În ceea ce privește 2014, din cei 3 nou-născuți de femei de peste 50 de ani, într-un caz vârsta tatălui a fost cuprinsă între 35 și 39 ani, iar în 2 cazuri a depășit 50 de ani. Numărul copiilor născuți de mame sub 15 ani a fost de 662, din care în cazul a 202 tatăl avea sub 19 ani. De asemenea, au fost și 173 nou-născuți în care vârsta tatălui era de 20-24 de ani, 38 în care tatăl avea între 25-29 ani, 14 între 30-39 ani și unul de peste 50 de ani. Numărul total al nou-născuților vii a fost de 183.785. Potrivit INS, în 2014, numărul nou-născuților vii este mai mic cu 56,82% decât în anul 1956.