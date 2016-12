Numărul de alegători, în creștere

20:01:15 / 05 Septembrie 2015

pt Nicu D

Niculae tu esti rupt de ce se intampla in tara la fe si cei care voteaza afara.Ar trebui ca votul sa fie numai in romania pt.a.putea veni si cei care lucreaza in afara macar sa si vada copii si sa vada adevarul cu ochi lor nu din presa basista.Am suferit cumplit cu basescu pe.care voi din afara la-ti votat.Votul prin corespondenta o alta modalitate de frauda.Votul pe liste nominal w cel mai bun si votul sa fie in tara