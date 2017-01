Numărul deceselor cauzate de SIDA în 2013, în scădere

Numărul deceselor cauzate de SIDA a scăzut net în 2013 în întreaga lume, înregistrându-se 1,5 milioane de morți, cu 11,8% mai puțin decât în anul precedent, reprezentând cea mai puternică scădere de la vârful epidemiei în 2005, a anunțat astăzi programul ONU privind HIV/SIDA (UNAIDS). "Este posibil să se pună capăt epidemiei de SIDA", a declarat directorul executiv al UNAIDS, Michel Sibide. În timp ce numărul deceselor legate de SIDA a scăzut constant cu 100.000 pe an începând din 2005, în 2013 scăderea a fost de 200.000, potrivit raportului anual al experților ONU, prezentat la Geneva. Numărul deceselor legate de SIDA a scăzut cu 35% de la vârful înregistrat în 2005. De asemenea, numărul cazurilor noi de infestare cu HIV a scăzut de la 2,2 milioane în 2012, la 2,1 milioane în 2013. Cazurile noi de contaminare la copii s-au diminuat de asemenea, de la 270.000 la 240.000. Din 2005, numărul cazurilor noi de îmbolnăvire s-a redus în total cu 27,6% în întreaga lume. O altă informație îmbucurătoare este că resursele financiare alocate luptei împotriva SIDA cresc de la an la an, în pofida crizei. 19,1 miliarde de dolari (14 miliarde de euro) au fost alocate anul trecut, comparativ cu numai 4,6 miliarde în urmă cu 10 ani. Totuși, UNAIDS estimează că este nevoie între 22 și 24 de miliarde de dolari pe an pentru a finanța lupta împotriva SIDA.