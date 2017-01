Numărul delfinilor eşuaţi, în creştere alarmantă

Numărul delfinilor morţi eşuaţi pe plajele constănţene continuă să crească alarmant, numai la sfârşitul săptămânii trecute înregistrându-se aproape 30 de cazuri. Potrivit directorului Societăţii de Explorări Oceanografice şi Protecţie a Mediului Marin Oceanic-Club, Răzvan Popescu-Mirceni, de la începutul anului şi până în prezent s-au înregistrat 53 de cazuri de delfini eşuaţi pe litoralul românesc. Cifra este îngrijorătoare, în condiţiile în care în 2010 au fost descoperiţi, în total, 71 de delfini morţi. Unul din cele mai tragice cazuri prezentate în acest an a fost al puiului de marsuin (marsuin; cetacee mici din familia Phocoenidae, care aparţin subordinului Odontoceti (“balene cu dinţi”) împreună cu balenele şi delfinii – n.r.) eşuat viu, la doar câteva ore după ce s-a născut. Deşi echipa programului „Delfini în criză! - Dolphins in distress!”, derulat de Oceanic Club, a făcut tot posibilul pentru a salva viaţa micului mamifer, acesta nu a făcut faţă şocului pierderii mamei, decedând la doar câteva zile după ce a fost recuperat. Numărul mare de delfini eşuaţi morţi a făcut ca fondurile Oceanic Club să se epuizeze, ceea ce a dus la imposibilitatea recuperării cadavrelor cetaceelor de pe plajele constănţene. „Pentru acest an aveam alocaţi 4.500 de lei, până în acest moment cheltuind 6.000 de lei (diferenţa provenind de la membrii noştri) numai pentru recuperarea cadavrelor de delfini şi incinerarea acestora”, a spus Răzvan Popescu-Mirceni. Pentru rezolvarea acestei situaţii, reprezentanţii Oceanic Club s-au adresat Direcţiei Apele Române Dobrogea – Litoral, care va prelua, pe viitor, o parte din cheltuieli.