Numărul deţinuţilor cu HIV a crescut de aproape patru ori în ultimii cinci ani, de la 52 în 2008 la 288 în 2013, dintre care 80 la sută au fost diagnosticaţi cu virusul înainte de a fi închişi sau în primele şase luni de la încarcerare, potrivit unui raport realizat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP). “În perioada 2008 - 2012, numărul persoanelor private de libertate cu infecţie HIV/SIDA a crescut de 3,7 ori, iar la 13 decembrie 2013 creşterea, faţă de 2012, era de 1,4 ori”, a precizat ANP. Dintre cei 288 de deţinuţi cu HIV înregistraţi în 2013, cei mai mulţi au fost diagnosticaţi înainte de a fi închişi sau virusul a fost constatat de medicii Administraţiei Penitenciarelor în primele şase luni de detenţie. “În medie, 80% dintre persoanele private de libertate au fost diagnosticate cu HIV/SIDA înainte de arestare sau în primele şase luni de la depunerea în sistemul penitenciar şi doar 20% după mai mult de şase luni. Se remarcă o creştere importantă a procentului celor diagnosticaţi în sistemul penitenciar (în primele şase luni sau ulterior), de la 32% în 2008 la 52% în 2013, datorită eforturilor susţinute atât de educaţie pentru sănătate, promovare, cât şi realizare efectivă a testării şi consilierii voluntare HIV”, se mai arată în raportul ANP. Potrivit sursei citate, cei 288 de deţinuţi sunt incluşi în Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV, iar pentru 161 dintre ei evoluţia bolii a necesitat aplicarea terapiei cu medicaţie antiretrovirală. Dintre cele 288 de persoane private de libertate care au HIV, cinci sunt minore, 281 au între 18 şi 50 ani, iar două au peste 50 ani. Conform studiului realizat de ANP, la momentul arestării, 87% dintre deţinuţii care figurează în baza de date ca fiind infectaţi cu HIV nu aveau serviciu, cei mai mulţi dintre ei erau recidivişti, condamnaţi la pedepse cuprinse între doi şi cinci ani de închisoare pentru furt şi trafic de droguri. Din 2008 şi până în decembrie 2013, 5% dintre bolnavi au murit, iar pentru 1% pedeapsa a fost întreruptă pe motiv de boală. În ce priveşte deţinuţii bolnavi de tuberculoză, anul acesta, la data de 30 noiembrie, în sistemul ANP se găseau 215 bolnavi de TBC, între care trei femei şi un minor. Aceştia sunt ţinuţi sub supraveghere medicală la Penitenciarul-Spital Jilava şi Penitenciarul-Spital Tg. Ocna, care au secţii de pneumoftiziologie. Conform ANP, din cei 215 bolnavi de TBC, 16 au şi HIV, iar 54 suferă şi de hepatită B şi C. În acelaşi timp, studiul realizat de specialiştii Direcţiei Medicale a ANP relevă şi faptul că în închisori există 3.285 de puşcăriaşi bolnavi de hepatită, dintre care 1.440 figurează în evidenţele medicale cu hepatită B, 1.839 cu hepatită C şi şase cu hepatită D. Pentru că, de cele mai multe ori, aceste boli infecţioase sunt contactate de către dependenţii de droguri injectabile, ANP a derulat mai multe programe preventive, printre care s-a numărat şi unul de distribuire a seringilor în rândul deţinuţilor.