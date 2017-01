Numărul donatorilor în moarte cerebrală a crescut cu peste 50% în acest an, faţă de anul precedent. Reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Transplant (ANT) au anunţat că, în prezent, în România, transplantul de la o persoană aflată în moarte cerebrală se poate efectua numai cu acordul familiei. “În acest an, am reuşit să efectuăm 400 de transplanturi de organe, ceea ce reprezintă o creştere semnificativă faţă de alţi ani, în care reuşeam să facem doar cîteva zeci de transplanturi. De asemenea, la nivel naţional, s-au efectuat 600 de transplanturi de ţesuturi”, a precizat directorul ANT, dr. Victor Zota. Potrivit ANT, în 2008, a fost pus la punct şi a devenit funcţional Registrul Naţional de Transplant. Şeful ANT vrea ca, prin acest registru, să se elimine traficul de organe şi să fie întocmită o evidenţă clară a tuturor celor care au nevoie de un transplant.