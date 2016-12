Numărul echipelor care îl caută pe alpinistul dispărut în Munţii Făgăraş, suplimentat

Salvamont Sibiu a suplimentat numărul echipelor care îl caută pe alpinistul dispărut în Munţii Făgăraş, însă, potrivit salvatorilor montani, şansele ca acesta să mai fie găsit în viaţă sunt minime, mai ales că, în noaptea de duminică spre luni, în zona montană a nins. "A fost suplimentat numărul salvatorilor care caută persoana dispărută. Sunt în teren două echipe şi sperăm să revolvăm această situaţie în cursul zilei de astăzi", a declarat, ieri, şeful Serviciului Salvamont Sibiu, Adrian David. Potrivit acestuia, şansele ca alpinistul să mai fie găsit în viaţă sunt minime. "După două nopţi petrecute pe munte, şansele ca alpinistul să mai fie găsit în viaţă sunt minime, mai ales că noaptea trecută (duminică spre luni - n.r.) în zona montană a nins. Nu a nins mult, dar există zone care, în momentul accidentului, erau neacoperite de zăpadă şi acum sunt înzăpezite. În plus, doar printr-o minune ar mai fi fost în viaţă după căzătură. Duminică, cu elicopterul, am survolat zona accidentului şi am văzut de unde a căzut. Este o diferenţă de nivel de vreo 700 de metri, aşa că...”, a mai spus Adrian David. Potrivit acestuia, unii dintre salvamontiştii sibieni îl cunoşteau pe alpinistul din Arad pe care îl caută în prezent. "Era un alpinist cu experienţă. Creasta Făgăraşului este închisă, dar nu poţi fi doar alpinist de vară. Este o zonă strict pentru alpinişti, extrem de bună pentru antrenamente. E o muchie clasică, extrem de frumoasă. Din păcate, au fost un moment de neatenţie şi, poate, nerespectarea unor reguli", a adăugat David, precizând că în zona respectivă au mai avut loc accidente în care au fost implicate persoane cu experienţă montană. Alpinistul în vârstă de 35 de ani, din judeţul Arad, a căzut, duminică dimineaţă, într-o râpă din Munţii Făgăraş, fiind dat dispărut. Cu alpinistul se mai afla un alt bărbat care a anunţat accidentul la 112 şi care duminică a reuşit să coboare singur la baza Salvamont de la Bâlea.