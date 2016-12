Numărul furturilor în Australia a crescut în urma ridicării vizelor

Numărul furturilor de poşete, telefoane mobile şi portmonee în Australia a crescut cu 1.800 de cazuri într-un an, mai ales în urma venirii cetăţenilor din Estul Europei, care nu mai au nevoie de vize pentru spaţiul UE. Autorităţile australiene au arătat că grupările infracţionale din estul Europei vizează mai ales mijloacele de transport în comun aglomerate, apoi trimit bunurile furate în ţara lor de origine şi încearcă să părăsească Australia înainte de a fi depistate de poliţie. Noii hoţi cu care se confruntă ofiţerii australieni sînt instruiţi de liderii reţelelor privind metodele de furt, ei fiind trimişi în Australia în grupuri de cîte patru-cinci, care nu au cazier. Poliţiştii au mai spus că, de la aderarea României şi Bulgariei la UE, cetăţenii celor două ţări pot obţine vize de turişti online şi pot intra în Australia fără să fie detectaţi. Numărul turiştilor din Bulgaria şi România a crescut de la 1.500 pe an, la peste cinci mii pe an, din 2007, notează ”Herald Sun”.

Explozia furturilor ridică îngrijorări pentru ofiţeri şi privind alte infracţiuni, precum traficul de droguri şi cel de fiinţe umane. Anul acesta, doi români au fost acuzaţi de fraudă bancară prin skimming şi condamnaţi la închisoare. Totodată, în luna aprilie, ”Herald Sun” a publicat un articol, potrivit căruia o grupare infracţională din România obliga persoane nevinovate să primească droguri prin poştă, care erau apoi preluate de persoane din Australia. Comisia australiană pentru infracţiuni a afirmat că ”îngrijorările privind Europa de Est sînt serioase şi rămîn întemeiate”.