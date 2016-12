Numărul imigranţilor care cerşesc în Suedia s-a dublat în decurs de un an

Numărul imigranţilor UE, majoritatea din România şi Bulgaria, despre care se crede că cerşesc în această ţară s-a dublat faţă de anul trecut, ajungând la aproximativ 4.000 de persoane, sugerează un nou sondaj, citat de portalul TheLocal.se. Potrivit unui sondaj realizat de radioteleviziunea suedeză SVT, în Suedia se aflau între 3.400 şi 4.100 de astfel de persoane după Paşti. Un studiu realizat în urmă cu un an estima numărul lor la 800 până la 2.000. Dintre cele 290 de municipalităţi din Suedia, 241 au răspuns chestionarului trimis de SVT, ceea ce sugerează că numărul estimat al imigranţilor ar putea fi chiar mai mare. Martin Valfridsson, coordonatorul programului pentru persoane vulnerabile din cadrul UE, a declarat că datele par corecte, potrivit experienţei sale. El a petrecut ultimele săptămâni întâlnindu-se cu reprezentanţi ai municipalităţilor şi organizaţiilor umanitare din ţară în cadrul eforturilor de a coordona mai bine cooperarea între diverse grupuri care oferă ajutor şi asistenţă imigranţilor europeni săraci. Studiul SVT sugerează că există cerşetori în cel puţin 40 de municipalităţi unde în urmă cu un an nu existau imigranţi români sau bulgari, inclusiv în nordul ţării. Viziunea Suediei pe termen lung este să reducă numărul cerşetorilor care se îndreaptă către nordul ţării şi să le ofere asistenţă celor care au ajuns deja acolo. "Cerşetorii nu pot menţine acelaşi nivel de trai cu cei care sunt rezidenţi în Suedia, dar ar trebui să încercăm să folosim resursele pe care le avem aici pentru a-i ajuta cât se poate de mult", declara Valfridsson pentru The Local la începutul anului. Majoritatea cerşetorilor sunt membri ai comunităţii rome şi au ajuns ca turişti, în conformitatea cu dreptul la libertate de mişcare. Mulţi trăiesc în corturi sau rulote şi îşi câştigă existenţa cerşind bani în faţa magazinelor şi staţiilor de metrou.