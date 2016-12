Numărul infectaţilor HIV, în creştere

Numărul persoanelor infectate cu virusul HIV, din cauza injectării drogurilor folosind aceeaşi seringă de la o persoană la alta, a crescut considerabil, în prima jumătate a acestui an, comparativ cu anul precedent. Dacă la sfârşitul lui 2011 se înregistrau aproximativ 130 de astfel de cazuri, numai în prima parte a acestui an, Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş” a înregistrat aproape 100 de cazuri noi, potrivit unor informaţii ale Agenţiei Naţionale Antidrog. Cele mai multe persoane infectate sunt bărbaţi cu vârste cuprinse între 20 şi 34 de ani. „În ultimul raport au fost identificate peste 100 de persoane infectate cu HIV/SIDA. Este una dintre preocupările noastre şi o luăm de bază ca şi principiu de aici înainte, pentru că au fost foarte multe reticenţe la nivel naţional, în sensul ca ANA a promovat aceste activităţi de reducere a riscurilor, iar în foarte multe dintre cazuri, unii dintre cei care au supravegheat activitatea agenţiei au spus că de fapt se încurajează consumul, ori nu este adevărat. Dacă nu avem o activitate pe această componentă, avem situaţii de genul acesta. Se pot transmite foarte repede aceste categorii de boli, mă refer aici la HIV/SIDA, hepatitele de categoria B şi C şi chiar la tuberculoză”, a precizat chestorul Sorin Oprea, şeful Agenţiei Naţionale Antidrog. Pentru a diminua fenomenul consumului de droguri, în scop educativ, ANA a realizat un film documentar, „Drogurile, viaţă pe contrasens”, în cadrul campaniei naţionale „Prea rebel să fii condus”.