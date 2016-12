Numărul infecţiilor cu Ebola riscă să ajungă la 20.000 până în noiembrie

Peste 20.000 de oameni riscă să fie infectaţi cu Ebola până în noiembrie dacă nu vor fi consolidate măsurile antiepidemice în statele vest-africane, avertizează Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) într-un studiu publicat în revista New England Journal of Medicine, relatează AFP. "Presupunând că nu există o schimbare a măsurilor privind controlul epidemic, la începutul lunii noiembrie există riscul de a fi 9.939 de cazuri de Ebola în Liberia, 5.925 în Guineea şi 5.063 în Sierra Leone", afirmă autorii studiului. "Fără o ameliorare drastică a măsurilor, în următoarele luni vor exista mii de noi cazuri de infectare pe săptămână", explică specialiştii, avertizând că riscul decesului este la nivelul de 70,8%. Săptămâna trecută, ONU a anunţat că există riscul ca 20.000 de cazuri noi de infecţie cu Ebola să se înregistreze până la sfârşitul anului 2014. Conform celui mai recent bilanţ anunţat de OMS, epidemia de febră hemoragică Ebola a provocat moartea a peste 2.800 de persoane în vestul Africii în cursul acestui an.