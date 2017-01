Numărul înmatriculărilor de autovehicule s-a înjumătăţit

Înmatriculările de automobile noi au scăzut cu 53,1% în ianuarie, comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut, la 13.815 unităţi, iar înregistrările de maşini second-hand de import au coborît cu 52,2%, la 5.941 unităţi. În ianuarie 2008 au intrat în circulaţie 29.499 autoturisme noi şi 12.439 unităţi second-hand de import, reiese din datele Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Înmatriculările totale de automobile, noi şi second-hand, au scăzut cu 52,8% în luna ianuarie a acestui an, de la 41.938 unităţi (în prima lună din 2008), la 19.756 maşini. Datele referitoare la înmatriculările din prima lună a acestui an arată că piaţa maşinilor noi îşi contină declinul şi că intrările în circulaţie ale maşinilor rulate de import au trecut de la o creştere de aproape şase ori în decembrie, la o scădere puternică. Astfel, înmatriculările de automobile noi au coborît cu 26,7% în ianuarie, comparativ cu decembrie 2008, de la 18.854 unităţi, la 13.815 autoturisme. În cazul maşinilor second-hand de import, înregistrările au scăzut de zece ori în ianuarie, comparativ cu ultima lună a anului trecut, de la 54.712 unităţi, la 5.941 maşini. Din cifrele aferente lunii ianuarie reiese că au început să intre în circulaţie din nou mai multe maşini noi decît rulate, chiar dacă volumele sînt considerabil mai reduse în comparaţie cu ianuarie 2008 sau cu alte luni ale anului trecut. Scăderea înmatriculărilor de automobile noi are ca principale cauze criza financiară, care a condus la un acces mai dificil la credite şi la reţinerea consumatorilor în a cheltui, precum şi starea de aşteptare în care au intrat clienţii, pînă la începerea programului \"Rabla\" şi definitivarea sistemului de calcul al taxei pe poluare auto. Guvernul intenţionează să modifice taxa pe poluare auto în februarie. În cazul maşinilor rulate, pe lîngă prudenţa oamenilor în a-şi cheltui banii, scăderea se explică şi prin faptul că Guvernul Tăriceanu a triplat taxa auto pentru maşinile second-hand, începînd cu 15 decembrie 2008. Astfel, persoanele care au cumpărat maşini second-hand din import au renunţat să le mai înmatriculeze după triplarea taxei. Este posibil însă ca înregistrările de automobile rulate să crească din nou, dacă modificarea taxei pe poluare auto, luată în calcul de noul Guvern pentru luna februarie, ar micşora semnificativ cuantumurile pe care trebuie să le plătească în prezent posesorii care şi-au adus maşini din afara ţării. Anul trecut, înmatriculările de autoturisme noi din România au scăzut cu 8,6%, la circa 285.500 de unităţi, în timp ce intrările în circulaţie ale maşinilor rulate din import au urcat cu aproximativ 150%, atingînd un nivel record, de peste 300.000 de maşini.