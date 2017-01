Numărul malformaţiilor congenitale, în creştere

Medicii obstetricieni şi cei neonatologi se văd, nu de puţine ori, puşi în situaţia de a le explica părinţilor că bebeluşul de-abia născut va avea de suferit toată viaţa de pe urma unei malformaţii congenitale. Prima reacţie pe care o au părinţii este aceea de a se întreba “de ce mi se întîmplă tocmai mie?” Unii dintre aceştia se sperie şi se gîndesc că atît ei, cît şi micuţul care de-abia a venit pe lume, vor avea o viaţă plină de greutăţi şi decid să nu rămînă alături de bebeluş, abandonîndu-l în Maternitate. Alţii, după ce îşi revin din şoc, se hotărăsc să fie alături de copilul lor şi fac tot ce pot pentru ca bebeluşul să devină un om normal. Din păcate, unele malformaţii nu pot fi vindecate, copilul rămînînd cu handicap toată viaţa. La Maternitatea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă s-au născut atît copii care aveau handicap irecuparabil, cît şi micuţi care, după intervenţii chirurgicale, s-au vindecat şi sînt la fel ca toţi cei de vîrsta lor. Printre malformaţiile care nu se pot vindeca se numără Trisomia 21 sau Sindromul Down şi Trisomia 18. Acestea se depistează încă din viaţa intrauterină, mamele avînd posibilitatea de a întrerupe sarcina. Alte malformaţii pe care medicii constănţeni le întîlnesc frecvent, dar care se operează, se numără “buza de iepure” şi “botul de lup”. Medicii susţin că o femeie gravidă trebuie să aibă grijă de sarcina ei, să meargă la control periodic şi să efectueze cel puţin trei ecografii pînă la naşterea copilului. Ginecologii spun că există o serie de teste specifice asociate cu vîrsta mamei, iar acestea sînt cel mai bun mijloc de a depista anomaliile cromozomiale, în special sindromul Down. Specialiştii sînt de părere că testarea, în primul trimestru de sarcină, este mai puţin traumatizantă pentru o mamă, în cazul în care aceasta trebuie să întrerupă sarcina din cauză că fătul este malformat. La Maternitatea Spitalului Clinic Judeţean s-au născut, în ultima lună, mulţi copii cu diverse malformaţii. Cadrele medicale susţin că au avut de-a face cu două valuri de naşteri permature, cu bebeluşi cu malformaţii. Primul val a fost în perioada imediat următoare sărbătorilor, cînd s-au născut 10 copii cu malformaţii, iar al doilea val, în această săptămînă, cînd au venit pe lume 13 copii cu malformaţii. “Cei care s-au născut după sărbători au plecat deja acasă, însă, din nou, Maternitatea este plină. Printre malformaţiile cele mai frecvente se numără detresa respiratorie severă şi cardiopatiile, care sînt, poate, cele mai numeroase. Am trimis un bebeluş cu cardiopatie la Bucureşti şi cred că zilele acestea vom mai trimite încă un copilaş la aceeaşi clinică”, a declarat şeful Secţie de Neonatologie, dr. Teodora Bucur. Medicii susţin că 4% din sarcini prezintă risc de malformaţii. “Acestea sînt mai uşor de diagnoscticat cu ajutorul ecografiilor performante. Există şi cîteva cauze care fac ca un copil să se nască malformat. Femeile sînt preocupate de carieră şi de aceea nasc la vîrste mai înaintate, depăşind 30 de ani. Prematuritatea, care de cele mai multe ori duce şi la apariţia malformaţiilor, creşte prin multipli factori etiologici. Avem de ameliorat numeroase condiţii de trai. De asemenea, se constată că există mai mulţi malformaţi pentru că medicii sînt din ce în ce mai interesaţi să ajute copiii prematuri să supravieţuiască. Înainte de Revoluţie, prematurilor nu li se dădea nicio şansă, acum însă, situaţia s-a schimbat”, a declarat şeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologie, prof. univ. dr. Vlad Tica.