Numărul naşterilor a scăzut îngrijorător!

România a înregistrat anul trecut sub 180.000 de nou-născuţi, record negativ după al Doilea Război Mondial, a declarat ieri preşedintele Institutului Naţional de Statistică, Tudorel Andrei, precizând că, în 2013, scăderea populaţiei a venit preponderent din sporul negativ şi nu din imigraţie. „2013 a fost primul an în care numărul de născuţi vii este mic. După Revoluţie s-a înregistrat un trend descrescător, au mai existat şi mici perioade de creştere, dar 2013 a marcat acest minim. Din seriile de date, este evident că am atins minimul din 1960”, a spus Andrei. El a explicat că, pe parcursul perioadei de tranziţie, scăderea populaţiei a fost cauzată în principal de imigraţie, dar anul trecut proporţia s-a inversat, iar principala cauză a scăderii populaţiei a fost sporul natural negativ. Altfel spus, anul trecut, diferenţa negativă dintre nou-născuţi şi persoanele decedate a fost mai mare decât numărul românilor care au plecat în străinătate pentru perioade mai mari de 12 luni. Tudorel Andrei a precizat că reducerea populaţiei a fost cauzată, anul trecut, în proporţie de 95% de sporul negativ al populaţiei. „Avem aproape un echilibru între migraţie şi emigraţie, sub 10.000 de persoane”, a completat şeful INS. Directorul general al direcţiei generale de demografie şi statistică socială, Silvia Pisică, a precizat că scăderea natalităţii are două explicaţii, fiind rezultatul atât al emigraţiei, cât şi al modificărilor de comportament generaţionale. “Sunt peste 2,3 milioane de persoane care au emigrat, majoritatea covârşitoare din categoria de vârstă 25-64 ani, cu accent extrem de mare pe 25-45 de ani, vârsta la care se fac copii. A crescut şi vârsta de căsătorie. Generaţia părinţilor noştri se căsătorea puţin după 20 de ani, iar astăzi, căsătoriile şi naşterile se duc spre 30 de ani”, a explicat Pisică. Tot ea a precizat că, dacă în generaţia anterioară fiecare familie avea cel puţin doi copii, acum cuplurile se limitează la un copil. “Când a fost baby-boom-ul, după decretul din ’66, au fost 575.000 de născuţi vii”, a completat Pisică.

La Maternitatea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanţa sunt înregistrate, anual, aproximativ 3.000 de naşteri.

PREA MULŢI PREMATURI Pe de altă parte, s-a putut observa în 2013, în unele judeţe, o creştere a numărului de naşteri premature. De exemplu, numărul acestora la nivelul judeţului Constanţa înregistra creşteri semnificative, potrivit medicilor Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sf. Apostol Andrei”. Specialiştii apreciau, încă de anul trecut, că situaţia trebuie să dea serios de gândit şi să se treacă rapid la luarea unor măsuri. Lipsa educaţiei sau pur şi simplu dezinteresul viitoarelor mame reprezintă principalele cauze ce duc la naşterea copiilor cu o greutate mult prea mică decât în mod normal. La Clinica de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului de Urgenţă Constanţa „Sf. Apostol Andrei”, în vara lui 2013, peste 400 de gravide care au apelat la serviciile unităţii sanitare nu au călcat nici măcar o dată la medic, nici măcar la cel de familie. Aşa s-a ajuns ca Secţia de Neonatologie să fie supraaglomerată cu copii prematuri.