Numărul PC-urilor şi telefoanelor din România va creşte cu 30%

Numărul calculatoarelor şi telefoanelor mobile utilizate de români va creşte cu 30,3% cu până în 2015 faţă de anul trecut, evoluţie care va tripla traficul de date ca volum, la 13,2 milioane de TB (un terabit/TB = 1.000 GB)/an, potrivit estimărilor Nokia Siemens Networks (NSN). Cifrele au fost anunţate în cadrul prezentării de către NSN a unei soluţii de comunicaţii din generaţia a patra (LTE). Un film de 90 minute în format standard are o capacitate sub 1 GB. Potrivit datelor NSN, la finele anului 2010, românii utilizau 25,5 milioane de telefoane mobile, plus două milioane de terminale inteligente (smartphone-uri), care vor ajunge la circa 7,5 milioane în 2015. Numărul telefoanelor mobile va creşte cu 4,7% în următorii cinci ani. De asemenea, numărul de calculatoare (inclusiv laptop-uri) în uz se ridica la 4,5 milioane de unităţi la finele anului precedent şi va ajunge la 7,5 milioane peste cinci ani. La nivelul anului precedent, traficul generat de calculatoate şi telefoanele mobile s-a situat la 4,2 milioane de Terabiţi. NSN a prezentat o soluţie LTE care va permite furnizorilor de servicii de comunicaţii să facă faţă creşterii exponenţiale a traficului de date mobile şi să îşi diminueze costurile operaţionale. Demonstraţiile au inclus servicii de videoconferinţă de înaltă definiţie (HD) şi de video streaming în 3D, precum şi un transfer de fişiere la o rată de 100 Mbit/s (permite descărcarea unui film de 90 de minute în circa 60 de secunde). \"Pe fondul progresului înregistrat în ceea ce priveşte dispozitivele, reţelele şi noile servicii, utilizarea benzii largi mobile a explodat şi a transformat obiceiurile şi aşteptările utilizatorilor. Aceştia încep să se bazeze pe aplicaţii şi servicii mai sofisticate decât simplele aplicaţii de e-mail şi navigare pe internet. LTE oferă o mai mare eficienţă a reţelelor, o utilizare optimizată a spectrului şi viteze impresionante\", a declarat şeful NSN România, Dragoş Chivu. El a adăugat că NSN are un interes deosebit în a aduce serviciile în bandă largă şi în zonele rurale. \"Autorităţile române au declarat că până în 2015 se preconizeaza o tranziţie completă catre televiziunea digitală. În acest context, operatorii vor putea în curând să extindă acoperirea serviciilor în bandă largă prin exploatarea dividendului digital care devine astfel disponibil\", a spus Chivu. Aria de acoperire mai mare în banda de frecvenţă de 800 MHz le va permite operatorilor să deservească o anumită zonă investind mai puţin în infrastructură, comparativ cu aceeaşi tehnologie în spectru mai înalt. Prezent la eveniment, preşedintele ANCOM, Cătălin Marinescu, a afirmat că până la finele acestui an va fi definitivată strategia privind introducerea serviciilor de comunicaţii mobile de bandă largă în benzile de frecvenţe 2.500-2.690 MHz şi 790-862 MHz.