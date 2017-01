Numărul persoanelor din judeţul Constanţa infectate cu HIV/SIDA, în creştere

Centrul pentru monitorizarea şi evaluarea infecţiei cu HIV/SIDA din Institutul de Boli Infecţioase “Matei Balş” Bucureşti a înregistrat, în primul semestru al anului 2006, 181 de cazuri nou depistate de boală. Medicii spun că 63 de persoane infectate au vîrste între 15 şi 19 ani, iar din totalul celor 181 de cazuri nou depistate, 99 vizează SIDA, iar restul de 82 infecţia HIV. Privitor la cele 82 de cazuri noi de infecţie HIV, cele mai multe, respectiv 17, au fost înregistrate la grupa de vîrstă 30-34 ani (14 bărbaţi şi 3 femei), 15 la grupa de vîrstă 25-29 ani, 14 la 20-24 ani şi 12 la 15-19 ani. Specialiştii susţin că au fost înregistrate, de asemenea, două cazuri la bebeluşi sub un an, unul la copii de 5-9 ani, 4 la grupa de vîrstă 35-39 ani, 8 la 40-49 ani, 7 la 50-59 ani şi 2 la peste 60 ani. În schimb, în cele 99 de cazuri de SIDA, cele mai multe îmbolnăviri, 51, au fost depistate la grupa de vîrstă 15-19 ani, alte 12 la grupa de vîrstă 25-29 ani, 10 la grupa de vîrstă 35-39. Cel mai mic bolnav de SIDA depistat în intervalul 1 ianuarie - 30 iunie 2006 are sub un an. La polul opus, au fost depsitate două cazuri de SIDA la persoane avînd peste 60 ani. Medicii sînt de părere că, faţă de statele vecine, în România, cele mai multe cazuri de SIDA, adică 50, precum şi cele 64 de HIV, au fost transmise prin contact sexual neprotejat (heterosexual).

Cei mai mulţi bolnavi provin din partea de sud a ţării, adică din judeţele Constanţa, Giurgiu şi Ilfov, precum şi din municipul Bucureşti. La nivel naţional, în toate judeţele există bolnavi cu această suferinţă. În România trăiesc 11.352 persoane cu HIV/SIDA, 8.064 în evidenţă activă, venind la control de cîteva ori pe an, iar 6.400 primesc tratament. Specialiştii consideră că ar trebui făcut testul HIV/SIDA tuturor persoanelor care necesită internarea.