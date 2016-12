Numărul posturilor titularizabile depinde de numărul elevilor

Emoţiile cadrelor didactice participante la concursul de titularizare s-au încheiat. Ieri a fost ultima zi de repartizare a posturilor în şedinţe publice. „Rezultatele finale cu numărul de locuri ocupate vor fi afişate în zilele următoare, după reactualizarea posturilor. Deocamdată ştim că din cele 510 catedre titularizabile au fost ocupate 413 - 149 în mediul urban şi 264 în mediul rural”, a declarat purtătorul de cuvînt al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. Florentina Reşit. Ca în fiecare an, nemulţumirile candidaţilor au fost multe, cele mai multe legate de numărul mic de posturi titularizabile scoase la concurs. O parte dintre cei care au susţinut proba scrisă a concursului s-au plîns de faptul că deşi au obţinut note peste 7.00, nu au putut obţine un post titularizabil. „Avem cam 300 de oameni care ies la pensie în fiecare an. Nu avem de unde să scoatem mai multe posturi titularizabile la concurs. În plus, acestea sînt stabilite în funcţie de efectivele de elevi din anii viitori, care sînt în scădere. Anul acesta au fost 659 de locuri neocupate la liceu, ceea ce înseamnă 32 de clase care nu s-au mai format, norme de care nu a mai fost nevoie. Eu nu pot titulariza masiv pentru ca apoi să nu am ce face cu titularii”, a declarat inspectorul şcolar general din cadrul ISJ, Petrică Miu. Pentru acest an, conducerea ISJ Constanţa a scos la concurs 2.606 posturi. Dintre acestea, 510 sînt titularizabile, iar 2.096 sînt posturi netitularizabile vacante/rezervate. Din cele 510 posturi, 188 sînt în mediul urban şi 322 în mediul rural. Cele 2.096 posturi cuprind: 1.762 posturi vacante (din care 552 complete şi 1.210 incomplete) şi 334 posturi rezervate (din care 226 complete şi 108 incomplete). Cele 552 posturi sînt 356 în mediul urban şi 196 în mediul rural. Din cele 226 posturi rezervate complete, 174 sînt în mediul urban şi 52 în mediul rural.