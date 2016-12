Numărul prematurilor s-a dublat!

Neonatologii constănţeni trag un semnal de alarmă în ceea ce priveşte numărul mare de copii născuţi cu o greutate mult prea mică (prematuri), deci şi cu riscuri mari de a pierde lupta pentru viaţă. „Tragem un semnal de alarmă întrucât observăm o creştere a cazurilor, cel puţin comparativ cu anul precedent”, a declarat şeful Secţiei Neonatologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Livica Frăţiman. Dacă în 2011, la SCJU erau aduşi pe lume 317 prematuri, ceea ce reprezintă 11% din totalul naşterilor, acum, în primele nouă luni ale lui 2012, numărul s-a dublat, ajungând la 553 de prematuri, ceea ce reprezintă, potrivit statisticilor SCJU, 22% din totalul naşterilor.

CREŞTEREA NATALITĂŢII: DACĂ ÎN 2011 ERAU ADUŞI PE LUME 2.916 COPII, ÎN PRIMELE NOUĂ LUNI ALE LUI 2012 AU FOST ADUŞI PE LUME 2.530 DE COPII

Dr. Frăţiman este de părere că gravidele nu ţin legătura nici cu medicul de familie, nici cu cel obstetrician, pe parcursul sarcinii, aşa că ajung în situaţia să aducă pe lume copii cu riscuri mari de a nu supravieţui, cu o greutate mult prea mică. „Se ştie că asemenea naşteri au un risc mare. Noi facem totul să-i salvăm, însă sunt situaţii şi situaţii. Anul acesta am avut în evidenţe şase prematuri cu o greutate sub o mie de grame şi 16 prematuri cu o greutate sub 1.500 de grame. Anul trecut am reuşit să salvăm trei prematuri cu greutate sub o mie de grame”, a declarat dr. Frăţiman. Medicii constănţeni depun eforturi mari pentru a-i salva pe nou-născuţi, însă nu mereu ajutorul lor are efectul scontat. Trebuie precizat că şi în marile spitale din străinătate există o rată de insucces terapeutic, soldată cu deces. Medicii spun că atât viitoarele mame, cât şi femeile deja însărcinate, trebuie să respecte cu mare stricteţe recomandările doctorilor, atât de familie sau obstetricieni, să-şi facă toate analizele medicale, să respecte alimentaţia sănătoasă, igiena, să renunţe la vicii, ţigări, alcool, cafea, să trăiască într-un mediu cât mai liniştit. Nu în ultimul rând, sarcinile trebuie supravegheate atent, prin examinări ecografice, dar nu numai.

GINECOLOGII SE AŞTEPTAU... „Ne aşteptam la o creştere a numărului de prematuri, şi mai aşteptăm, şi pe viitor, noi creşteri”, a declarat şeful Clinicii de Obstetrică Ginecologie a SCJU, prof. univ. dr. Vlad Tica. El a explicat că numărul mare al mamelor care aduc pe lume prematuri este cauzat şi de alterarea condiţiilor de viaţă şi muncă, din ultima perioadă. În lume, de altfel, prima cauză de prematuritate este constituită, aşa cum completează profesorul, de condiţiile de trai. Nu în ultimul rând, educaţia medicală este şi ea nesatisfăcătoare, în niciun caz nu se poate da vina pe un act medical de proastă calitate, a declarat şeful Clinicii. Că la Constanţa vorbim, în momentul de faţă, de o dublare a numărului de prematuri, este şi ca urmare a faptului că Maternitatea SCJU este de rang 3, adică tratează toate cazurile dificile, complexe, gravide şi prematuri cu probleme, din zona Dobrogea, fiind trimişi la Constanţa.