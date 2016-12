Numărul solariilor se va dubla

IMPLEMENTARE. Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a început din acest an implementarea unui nou program unic la nivel naţional: „Consumăm produse româneşti“. Prin acest program, care se va desfăşura pe o perioadă de trei ani, CJC achiziţionează 1.500 de solarii care vor fi distribuite în mediul rural gospodarilor care se ocupă de agricultură şi care pot oferi o alternativă la produsele pline de chimicale care intră pe piaţa din România din import. „Iniţial, acest program cu cele 1.500 de solarii trebuia să se întindă pe trei ani. Datorită succesului pe care l-a avut acest program am luat decizia să dublăm numărul de solarii şi să ajungem astfel la 3.000. În prezent, în judeţul Constanţa avem deja 700 de solarii montate. Vom continua implementarea acestui program, astfel ca, în primăvara lui 2012, să ajungem la 1.500 de solarii montate”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. El a precizat că CJC nu poate da tuturor locuitorilor judeţului câte un solar. „Prin acest program noi am dorit să stimulăm agricultorii. Noi îi sprijinim pe cei care sunt gospodari, care respectă tehnologia şi calitatea produselor româneşti. Important este ca locuitorii judeţului să înţeleagă faptul că fiecare poate să îşi facă în curte un astfel de solar şi să consume produse româneşti”, a explicat Constantinescu.

EXTINDERE El a afirmat că, în perioada următoare, CJC doreşte să extindă acest program prin înfiinţarea unor depozite de frig unde să poată fi colectate produsele obţinute din solarii, pentru ca apoi acestea să ajungă în pieţele româneşti şi astfel să se reducă cât mai mult importurile de legume şi fructe. „Noi dorim să facem acest program în interesul locuitorilor judeţului şi, de ce nu, al românilor. Exemplul nostru este urmat şi de alte judeţe din ţară, care însă au pornit destul de târziu, dar care au reuşit să obţină rezultate foarte bune”, a spus Constantinescu. Preşedintele CJC s-a deplasat ieri în mai multe locaţii din judeţ pentru a vedea primele culturi obţinute din exploatarea solariilor. Bărăganu, Mihail Kogălniceanu şi Lumina au fost cele trei comune unde CJC a implementat deja programul „Consumăm produse româneşti”. „În toate cele trei localităţi în care am fost s-a dovedit că acest program funcţionează. Este şi motivul pentru care numărul cererilor ajunse la CJC a crescut”, a mai spus Constantinescu.