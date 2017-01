Numărul speciilor de plante şi animale de pe Terra a ajuns la 1,9 milioane

Noul catalog al speciilor de plante şi animale cunoscute pînă în prezent pe Terra include 1,9 milioane de specii, marcînd o creştere cu 114.000 comparativ cu precedentul volum, lansat în urmă cu trei ani, au declarat cercetătorii australieni. Numărul speciilor cunoscute şi descrise în acest catalog a crescut cu 6,3% comparativ cu totalul de 1.786.000 de specii descrise în ediţia din 2006, a explicat Peter Garrett, ministrul australian al Mediului, cu ocazia lansării oficiale a volumului intitulat ”Numbers of Living Species in Australia and the World”. Australia deţine una dintre cele mai diversificate colecţii de specii, 87% dintre speciile de mamifere şi 93% dintre cele de reptile trăind doar pe acest continent. Dintre acestea nu lipsesc, desigur, emblematicii canguri şi urşi koala. Acest nou catalog prezintă şi numărul actualizat de specii australiene, pentru prima oară în ultimele două decenii, cu 48 de specii noi de reptile, opt specii noi de broaşte, opt specii noi de mamifere, 1.184 de specii noi de plante şi 904 noi specii de păianjeni, căpuşe şi scorpioni. În ciuda acestei abundenţe, o cincime din aceste specii sînt pe cale de dispariţie în Australia, cel mai secetos continent din lume, au declarat experţii australieni.

Anual, aproximativ 18.000 de noi specii sînt descoperite şi descrise de oamenii de ştiinţă, iar 75% dintre acestea, potrivit catalogului din 2007, sînt nevertebrate, 11% sînt plante, iar 7% sînt animale vertebrate. Potrivit autorilor, munca de catalogare a speciilor este departe de a fi finalizată, numărul total al speciilor prezente pe Terra fiind estimat de specialişti la o cifră între 5 şi 50 de milioane.