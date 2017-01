Ministrul Finanţelor Publice, Gheorghe Pogea, a susţinut, ieri, la dezbaterile în plenul Parlamentului pe tema bugetului pe 2009, că numărul taxelor şi impozitelor parafiscale ar trebui redus cu 30 - 35%, apreciind că acestea \"înnebunesc\" populaţia. Un alt motiv subliniat de Pogea este că taxele şi impozitele actuale sînt, \"de multe ori\", în exces şi nu conduc la performanţe. Din calculele întocmite de ministrul Finanţelor, înainte de a prelua această funcţie, reiese că cel puţin 30 - 35% din numărul acestora ar trebui eliminate. Consiliul Naţional pentru Întreprinderi Private Mici şi Mijlocii din România a identificat anul trecut un număr de 540 de taxe şi impozite parafiscale, de aproape cinci ori mai multe decît cele prezentate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, respectiv 115. Ministrul a menţionat că unele dintre aceste taxe şi impozite au costuri de administrare chiar mai mari decît beneficiile. Ministrul a adus în discuţie şi Taxa pe Valoare Adăugată (TVA), care se pare că va rămîne neschimbată, cel puţin în acest an. \"Vom lua în considerare impozitul forfetar, neimpozitarea profitului reinvestit şi măsuri de îmbunătăţire a colectării\", a adăugat ministrul Finanţelor Publice.

Pogea a vorbit în Parlament şi despre trendul din economie care va fi reflectat cel mai bine în trimestrul al doilea, primele trei luni ale anului fiind caracterizate de o reducere a activităţilor, pe perioada de iarnă, dar şi de efectele crizei. \"Primul trimestru are următoarele caracteristici: o sezonalitate, pentru că, în mod normal, pe parcursul iernii, încetineşte activitatea economică, şi, în al doilea rînd, sîntem într-o perioadă peste care se suprapune criza\", a afirmat Pogea. În plus, creşterea economică va fi de sub 1% în primul trimestru. \"Măsurile pe care noi le luăm imediat după finalizarea bugetului sînt să injectăm bani şi să dăm drumul la investiţia publică, singura care poate compensa parţial scăderea de creştere economică a sectorului privat\", a adăugat ministrul. Bugetul din 2009 este bazat pe o creştere economică prognozată de 2,5%, un deficit bugetar de 2% din PIB şi o rată a inflaţiei de 5%.