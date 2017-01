Nume grele din medicina dentară internaţională, la Constanţa

Lumea medicală constănţeană este invitată la a VI-a ediţie a tîrgului DENTA&PHARMA, în perioada 29 - 31 mai, eveniment găzduit de campusul nou al Universităţii Ovidius Constanţa. DENTA&PHARMA este o expoziţie specializată de echipamente, instrumente, accesorii, materiale stomatologice şi produse farmaceutice organizată de Facultatea de Medicină Dentară Constanţa şi Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA). La actuala ediţie sînt aşteptate 30 de firme participante, din care cinci firme producătoare unice în lume de aparatură medicală, rezidente în Germania. Tehnologia expusă are preţuri promoţionale de achiziţie sau contractare, astfel că medicii interesaţi îşi pot procura fără adaosuri comerciale şi intermediari următoarea gamă de produse: aparatură de laborator, aparatură pentru cabinete stomatologice, materiale sanitare şi dezinfectante, unituri stomatologice, sisteme de implanturi dentare, produse de remedii homeopate, produse folosite în terapie cu cîmpuri magnetice pulsatoare, cu biorezonanţă sau laser, consumabile, materiale, instrumentar şi aparatură pentru stomatologie şi tehnică dentară. În paralel cu tîrgul vor avea loc mai multe manifestări ştiinţifice, la care s-au înscris deja peste 1.000 de specialişti participanţi: “Al VI-lea Congres Internaţional de Sănătate Orodentară şi Management în euroregiunea Mării Negre”, “Şcoala Internaţională de vară de bioetică, sănătate publică, managementul serviciilor de sănătate”, “Cursuri internaţionale de vară de medicină dentară”, “Al II-lea Congres Internaţional al asociaţiei germane de medicină dentară complementară - BNZ”, cît şi simpozioanele “Sănătatea orodentară - Determinant al calităţii vieţii” şi “Promovarea sănătăţii orodentare”. Vicepreşedintele CCINA, Ion-Dănuţ Jugănaru, a declarat că expoziţia DENTA&PHARMA a ajuns la pragul de maturitate: “După ediţiile anterioare, nu ne aşteptăm la creşterea numărului de firme participante sau a suprafeţei de expunere, ci la fidelizarea clienţilor şi a expozanţilor. Cred că am cîştigat deja un atu în acest sens. Ne străduim ca în fiecare an să facem mai mult decît simpla organizare de tîrg, vrem să obţinem revenirea la Constanţa a specialiştilor de talie internaţională”.

Congresul Internaţional de Sănătate Orodentară şi Management în euroregiunea Mării Negre reuneşte, la cea de-a VI-a ediţie, din 29-31 mai, nume grele internaţionale din medicina dentară: decanul Facultăţii de Stomatologie din Liverpool, Cintya Pain, invitat de onoare, profesorul Kenneth Eaton de la Institutul Regal de Medicină Dentară din Londra, responsabilul de programe medicale al UE, Leonardo Picinette, cercetător de medicină dentară în America şi profesor-doctor de medicină dentară în Israel, Davis Cohen, cît şi 20 de profesori din domeniul stomatologiei complementare din Germania. În cadrul lucrărilor congresului va fi introdusă în baza de date a Comisiei Europene singura revistă de stomatologie acreditată din România, “Oral Health and Dental Care”, editată de Facultatea de Medicină Dentară Constanţa. Pe lîngă temele strict profesionale de stomatologie, la congres vor fi dezbătute şi două probleme de actualitate - integrarea sănătăţii orodentare româneşti la nivelul celei din UE, finanţarea europeană pentru cercetarea medicală dentară românească. Decanul Facultăţii de Medicină Dentară, prof. univ. dr. Corneliu Amariei, a declarat că, “o dată cu intrarea României în UE, sîntem datori să asigurăm pentru fiecare cetăţean aceleaşi standarde de îngrijire orodentară ca în orice alt colţ al Europei unite, indiferent că e vorba de un cabinet dentar din Mereni sau unul din Oxeres. Diferenţele trebuie să dispară!”